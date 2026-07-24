La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles y giró al Senado el proyecto de ley de alivio fiscal impulsado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que busca reducir la carga tributaria sobre pequeños comerciantes y monotributistas de la provincia.

La propuesta obtuvo media sanción durante la segunda sesión especial del 147° Período Legislativo y forma parte de un paquete de medidas económicas que el Gobierno de Rogelio Frigerio presentó con el objetivo de acompañar al sector comercial en un contexto de retracción de la actividad.

Exenciones para monotributistas

Uno de los principales puntos del proyecto establece la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad principal corresponda al sector comercial.

Además, la iniciativa contempla la exención del pago de la cuota 12 del Monotributo Unificado para todos los contribuyentes que mantengan al día sus obligaciones fiscales, independientemente de la actividad que desarrollen.

El texto también elimina el Impuesto de Sellos para los nuevos contratos comerciales y sus renovaciones.

Según estimaciones oficiales, el conjunto de estas medidas representa un esfuerzo fiscal cercano a 3.000 millones de pesos y alcanzará a más de 77.800 contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.

En caso de obtener la sanción definitiva en el Senado y su posterior reglamentación, los beneficios regirán hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de extenderse durante todo 2027.

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Beneficio en la tarifa eléctrica

En paralelo al proyecto de ley, el Gobierno provincial anunció una medida destinada a reducir el costo de la energía para pequeños comerciantes.

En este caso, la implementación no requerirá tratamiento legislativo, ya que será instrumentada mediante una resolución de la Secretaría de Energía.

El beneficio consistirá en la bonificación del cargo fijo de las facturas emitidas por Enersa y las cooperativas eléctricas de Entre Ríos.

Podrán acceder automáticamente los monotributistas de las categorías A, B y C cuya actividad registrada ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) corresponda al rubro comercial y cuyo CUIT coincida con el titular de un suministro eléctrico identificado como Comercial General (T1G).

La bonificación se aplicará sobre las facturas emitidas desde el 1 de julio y se mantendrá vigente hasta fines de 2026.

La iniciativa seguirá su tratamiento en el Senado

Tras recibir media sanción en Diputados, el proyecto deberá ser analizado por la Cámara de Senadores para convertirse en ley.

Desde el Gobierno provincial sostienen que las medidas apuntan a aliviar la carga impositiva de los pequeños contribuyentes, incentivar el cumplimiento fiscal y contribuir al sostenimiento de la actividad comercial en Entre Ríos.