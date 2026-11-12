La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción este jueves al proyecto de Presupuesto provincial para 2027, durante una sesión especial. La iniciativa fue acompañada en general por el bloque Más para Entre Ríos, aunque la oposición rechazó varios artículos vinculados con modificaciones al régimen de contrataciones del Estado, nuevas autorizaciones de endeudamiento y la creación de un fideicomiso.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, fue aprobado con el voto en particular del presidente de la Cámara, Gustavo Hein. Durante el debate, el oficialismo defendió las previsiones de ingresos y gastos como una herramienta para establecer las prioridades de gestión, mientras que el peronismo cuestionó los cambios normativos incorporados y advirtió sobre una mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

El presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, Bruno Sarubi, sostuvo que se trata de “un presupuesto de gestión” y aseguró: “No es un Presupuesto de promesas; no pusimos en él nada que no se pueda ejecutar”.

El legislador explicó que la iniciativa establece el rumbo de la administración provincial para 2027 y señaló que las prioridades estarán vinculadas con educación, obras públicas y salud. También destacó que el Presupuesto permite al Ejecutivo llevar adelante su gestión y rendir cuentas sobre el cumplimiento de las previsiones del ejercicio anterior.

El peronismo cuestionó el endeudamiento y las modificaciones a las contrataciones

La presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, explicó que su bancada acompañó el proyecto en general porque considera que el Presupuesto es una herramienta necesaria para la gestión, pero rechazó los artículos que, a su entender, debilitan los controles y amplían las facultades del Ejecutivo.

“Es inoportuno incorporar modificaciones a otras leyes dentro del proyecto de Presupuesto”, señaló la diputada, al referirse especialmente a los cambios en la Ley de Contrataciones del Estado. Según planteó, esas modificaciones reducen los controles y pueden afectar la transparencia de las licitaciones públicas, particularmente en un año electoral.

Stratta recordó que el oficialismo ya había impulsado cambios en esa normativa a través de la ley de modernización del Estado y de otras disposiciones de emergencia. En ese sentido, cuestionó que no se haya avanzado en una reforma integral de la Ley 5140, como había propuesto la oposición en comisión.

“Modificar los mecanismos de contratación directa bajo el argumento de la agilidad puede abrir la puerta a la merma de oferentes y a un control más laxo en las contrataciones públicas”, advirtió.

La legisladora también puso en duda las previsiones de inversión en infraestructura. Sostuvo que el proyecto contempla anuncios que luego no se traducen en obras concretas y señaló que numerosos municipios continúan esperando intervenciones que no pueden financiar con recursos propios.

En ese marco, cuestionó los niveles de ejecución de la inversión en obra pública que atribuyó a la gestión provincial: 27,5% en 2024, 37% en 2025 y 28% hasta agosto de 2026. “El problema no es lo que el presupuesto autoriza, sino lo que la gestión viene demostrando que puede ejecutar”, expresó.

También planteó que el proyecto no otorga prioridad a los salarios de los trabajadores públicos y consolida un mayor peso de las compras y contrataciones.

Al referirse a las partidas destinadas a políticas sociales, Stratta afirmó que, según su análisis del presupuesto por programas, se reducen recursos para adultos mayores, jóvenes, programas de violencia de género, discapacidad y políticas comunitarias.

Los artículos que no acompañó la oposición

Stratta confirmó que el bloque rechazó los artículos 5 al 8 y del 26 al 31, vinculados con distintas autorizaciones y modificaciones normativas.

Entre los puntos cuestionados mencionó los cambios a la Ley 5140, las autorizaciones para tomar deuda, la creación de un fideicomiso y las modificaciones a la Ley de Expropiaciones.

La diputada consideró que esos temas requieren debates legislativos específicos y no deberían incorporarse dentro de la ley de Presupuesto.

También cuestionó que las autorizaciones de endeudamiento no establezcan, según su interpretación, destinos y reglas suficientemente claros. “Es un endeudamiento sin destino claro, sin reglas de juego claras, en un contexto macroeconómico volátil”, sostuvo.

Por su parte, el oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para ordenar las prioridades de la administración y garantizar la ejecución de las políticas previstas para el próximo año.

Diputados aprobó la autorización para la fusión del Banco Entre Ríos

En la misma sesión especial, la Cámara baja aprobó el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a habilitar la fusión del Banco de Entre Ríos en el marco de una reorganización societaria.

Sarubi explicó que la iniciativa contempla la autorización para que la entidad participe de una operación de reorganización dentro de la misma estructura empresarial.

El legislador aseguró que el cambio no modifica las condiciones del contrato de Agente Financiero que mantiene el banco con la Provincia.

“Hay un contrato de Agente Financiero que sigue exactamente igual, tal cual está, y se tiene que cumplir”, afirmó.

Además, indicó que el Gobierno provincial conserva las herramientas legales previstas en ese contrato para exigir su cumplimiento, aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos y, en última instancia, disponer su rescisión.

Con la aprobación de Diputados, el proyecto de Presupuesto 2027 y la autorización para la reorganización societaria del Banco Entre Ríos continuarán ahora su tratamiento legislativo en el Senado.