El bloque de diputados y diputadas de Más para Entre Ríos reclamó al Poder Ejecutivo provincial que presente por escrito el anteproyecto de reforma del sistema previsional entrerriano, iniciativa de la cual, según señalaron, hasta el momento sólo se conocen algunos aspectos a partir de declaraciones periodísticas de funcionarios o de reuniones informales mantenidas con integrantes del gabinete.

Desde el espacio legislativo recordaron que el propio Gobierno provincial había planteado que la decisión de presentar un anteproyecto —y no directamente un proyecto definitivo— tenía como objetivo permitir que distintos sectores pudieran realizar aportes y enriquecer el debate.

En ese marco, consideraron que para iniciar ese proceso resulta indispensable contar con el texto formal del anteproyecto, donde queden explicitadas con claridad las intenciones del Ejecutivo. “Sólo de esa manera las fuerzas políticas podremos estudiar el impacto real de las medidas propuestas, realizar aportes responsables y plantear alternativas superadoras”, indicaron desde el bloque.

Asimismo, los legisladores señalaron que también es necesario disponer de información detallada y de un diagnóstico preciso sobre la situación del sistema previsional provincial, a fin de poder desarrollar un debate serio y con fundamentos.

Finalmente, desde Más para Entre Ríos reiteraron que la oposición está dispuesta a participar de una discusión profunda sobre el futuro del sistema jubilatorio, pero remarcaron que el debate debe realizarse sobre la base de información clara, datos concretos y un texto formal que permita analizar con responsabilidad las medidas que se planteen.

Puede interesarte

Pronunciamiento de senadores justicialistas

En relación con el tema, el bloque de senadores justicialistas también difundió un comunicado en el que expresó la necesidad de contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad una eventual reforma previsional en la provincia.

“Los senadores justicialistas consideramos imprescindible contar con información concreta y veraz para abordar con seriedad el debate sobre una eventual reforma previsional en la provincia”, señalaron, al tiempo que indicaron que para analizar responsablemente cualquier iniciativa que modifique el sistema jubilatorio resulta necesario disponer de un anteproyecto que recoja el borrador de ideas presentado en la reunión mantenida con el Poder Ejecutivo.

Entre los puntos mencionados en ese encuentro figuran la movilidad unificada, la compatibilización de edades y aportes con el sistema nacional, la metodología para el cómputo de la historia laboral para determinar el haber inicial y el tratamiento de los regímenes especiales.

Los legisladores señalaron que sólo con precisiones sobre estos aspectos será posible evaluar el impacto real de las propuestas, realizar aportes constructivos y plantear alternativas que preserven los derechos de los trabajadores activos y jubilados.

En el comunicado también remarcaron que el déficit de la Caja de Jubilaciones constituye un problema que requiere soluciones, aunque advirtieron que, justamente por la relevancia del tema, el debate debe darse con transparencia, datos claros y la participación efectiva de los sectores involucrados.

En ese contexto, valoraron la convocatoria realizada por el gobernador Rogelio Frigerio y la apertura manifestada por el Ejecutivo para recibir aportes antes del envío del proyecto de ley a la Legislatura.

Por último, los senadores justicialistas reiteraron su disposición al diálogo y al consenso para avanzar en una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional con una mirada integral, que incluya la recuperación de la deuda histórica de la Nación, la corrección de distorsiones internas, una implementación gradual y equitativa, y la protección de los derechos adquiridos de docentes, trabajadores de la salud, efectivos policiales y del conjunto de los trabajadores del Estado entrerriano.