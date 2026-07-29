La Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió este miércoles en ley el proyecto de Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional, una de las iniciativas centrales del gobernador Rogelio Frigerio para afrontar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial.

La norma fue aprobada con 18 votos afirmativos y 12 negativos, luego de un extenso debate legislativo, y declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional por el plazo de dos años, con posibilidad de prorrogarla por otros dos.

Con la sanción definitiva, el Gobierno provincial avanza en una reforma que considera clave para reducir el déficit de la Caja y garantizar el pago de las jubilaciones actuales y futuras.

Qué establece la nueva ley

El objetivo de la norma es restaurar el equilibrio financiero del sistema previsional entrerriano y fortalecer el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, cuya situación deficitaria se profundizó durante los últimos años.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca asegurar la continuidad del régimen previsional provincial sin afectar el pago de los beneficios vigentes.

La ley entrará en vigencia una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial.

Frigerio: "La Caja pierde un millón de dólares por día"

Antes del tratamiento parlamentario, el gobernador Rogelio Frigerio defendió públicamente la iniciativa y afirmó que la reforma apunta a resolver un problema estructural que, según dijo, fue postergado durante años.

"Todos sabían que si no se hacía nada la Caja explotaba y que no se iba a poder garantizar el pago de las jubilaciones presentes y mucho menos de las futuras. Faltaba decisión para avanzar", sostuvo.

El mandatario aseguró además que la ley no reducirá los haberes de los jubilados actuales y afirmó que las próximas liquidaciones reflejarán los aumentos previstos por la movilidad.

Frigerio también remarcó la magnitud del desequilibrio financiero.

"La Caja pierde un millón de dólares por día. El objetivo no es eliminar de inmediato el déficit, sino comenzar a reducirlo y evitar que siga creciendo", expresó.

En ese contexto, recordó que la Provincia mantiene un reclamo judicial contra el Estado nacional por la deuda correspondiente a la Caja de Jubilaciones no transferida.

Los argumentos del oficialismo

Durante el debate, la diputada María Elena Romero sostuvo que la reforma responde a un diagnóstico compartido desde hace años sobre la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional.

Según expresó, la nueva legislación busca preservar el régimen jubilatorio para las futuras generaciones y dejar de postergar una discusión que distintos gobiernos evitaron afrontar.

Por su parte, el presidente del bloque Juntos por Entre Ríos, Bruno Sarubi, afirmó que durante el tratamiento legislativo nadie cuestionó la existencia del problema financiero de la Caja.

El legislador señaló que el debate pasó por definir de qué manera enfrentar ese escenario y defendió la iniciativa como un ordenamiento gradual del sistema, orientado a garantizar que los trabajadores entrerrianos puedan seguir accediendo al 82% móvil en el futuro.

Una de las principales reformas de la gestión

La aprobación de la reforma previsional representa uno de los proyectos de mayor trascendencia impulsados por la administración de Rogelio Frigerio desde el inicio de su mandato.

El Gobierno considera que la norma permitirá comenzar a ordenar las cuentas de la Caja de Jubilaciones y otorgar mayor previsibilidad al sistema, mientras que distintos sectores sindicales y de la oposición cuestionaron la iniciativa durante su tratamiento legislativo.

Con la sanción definitiva, el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia.