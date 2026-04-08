La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto de ley que crea una comisión destinada a investigar la evolución de la deuda pública provincial, en el marco de una sesión marcada por el consenso entre el oficialismo y el bloque justicialista (PJ), tras la incorporación de modificaciones impulsadas por la primera minoría.

La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo avanzar en un análisis profundo, sistemático y transparente del endeudamiento de la provincia a lo largo de las últimas décadas. Uno de los cambios más relevantes introducidos durante el tratamiento legislativo fue la ampliación del período de estudio: a propuesta del PJ, se estableció que la investigación abarque desde 1991 hasta la actualidad, en lugar de 1995 como contemplaba el proyecto original.

Cabe recordar que el expediente había sido devuelto a comisión en la sesión anterior, instancia en la que se reabrió el debate para incorporar aportes de distintos bloques. Como resultado de ese trabajo, se elaboró un nuevo dictamen que incluyó modificaciones sustanciales.

Entre ellas, se destaca el carácter permanente de la comisión investigadora, así como la obligación de emitir informes anuales sobre los procesos de endeudamiento. Además, se dispuso la participación de instituciones externas al ámbito político, con el fin de aportar miradas técnicas y académicas.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Legislación General, Marcelo López, subrayó la “amplitud” del oficialismo para aceptar propuestas que “contribuyen a una mejor norma” y remarcó la importancia de garantizar un espacio plural que permita abordar el tema desde distintas perspectivas.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la comisión estará integrada por tres representantes del Poder Legislativo —dos diputados y dos senadores, uno por la mayoría y otro por la primera minoría—, además de representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con el objetivo de fortalecer el análisis con aportes independientes.

Desde la bancada justicialista, la diputada Andrea Zoff consideró que el nuevo dictamen es “claramente superior” al proyecto original y valoró la apertura al diálogo por parte del oficialismo. No obstante, expresó su desacuerdo por la exclusión de herramientas que faciliten la comprensión pública de la deuda, como indicadores específicos y recursos visuales.

En tanto, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Carlos Damasco (La Libertad Ríos) acompañaron la iniciativa en general, aunque no respaldaron el artículo referido a la conformación de la comisión, al considerar que deja fuera a la segunda minoría de la Cámara.

Por su parte, otros bloques libertarios votaron en contra del proyecto, al plantear cuestionamientos sobre la integración del organismo y poner en duda su independencia.

Con la aprobación de esta ley, la provincia de Entre Ríos avanza en la creación de una herramienta institucional orientada a esclarecer el proceso de endeudamiento y fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.