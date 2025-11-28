La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles por unanimidad el proyecto impulsado por el diputado uruguayense Yari Seyler, que modifica el artículo 19 de la Ley 11.202 (OSER) e incorpora un nuevo artículo 19 bis. La iniciativa asegura un régimen de transición ordenada para los pasivos y reconoce explícitamente a las mutuales municipales con trayectoria previa, entre ellas la Dirección General de Servicios Sociales para el Personal Municipal de Concepción del Uruguay, institución con 60 años de historia.

El proyecto fue acompañado por todo el bloque Más para Entre Ríos —Stratta, Bahillo, Zoff, Kramer, Arrozogaray, Moreno, Deccó, Ávila, Cresto y Castrillón— y por legisladores del oficialismo —Lena, López, Gallay y Hein—. Tras obtener dictamen unánime en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Salud, la propuesta recibió aprobación unánime en una Sesión Especial realizada en el Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”, escenario histórico donde la Legislatura entrerriana sesionó por primera vez en 1860.

Un debate iniciado en junio que logró consenso total

El tratamiento legislativo comenzó el 2 y 3 de junio, cuando Diputados recibió el texto proveniente del Senado. Desde el inicio se advirtió que la redacción vigente del artículo 19 podía perjudicar a instituciones preexistentes a IOSPER y OSER, en especial las mutuales municipales. Ese señalamiento abrió un proceso de revisión técnica que se extendió durante los meses siguientes.

En ese marco, se sucedieron reuniones parlamentarias y encuentros con la Mutual Municipal, gremios, el Municipio de Concepción del Uruguay, autoridades provinciales, OSER y legisladores del oficialismo. Ese trabajo articulado derivó en un acuerdo técnico, jurídico y político que finalmente se vio reflejado en la votación unánime.

Respaldado por la comunidad: la Asamblea que consolidó la legitimidad social

El proceso legislativo también se apoyó en un fuerte consenso social. El directorio de la Mutual Municipal y los gremios convocaron el 17 de noviembre a una Asamblea General Extraordinaria, en la que se expusieron detalladamente las alternativas para afrontar la situación. Allí, las personas afiliadas resolvieron por unanimidad acompañar el acuerdo político alcanzado, otorgando un apoyo institucional clave.

Un problema concreto que requería un cambio legal

La normativa vigente obligaba a las trabajadoras y los trabajadores municipales a afiliarse a OSER, lo que dejaba a las mutuales preexistentes sin su principal fuente de ingresos y generaba situaciones de doble aporte. Al mismo tiempo, impedía que las personas jubiladas que nunca habían aportado a OSER pudieran afiliarse, lo que alteraba el equilibrio del sistema solidario local.

Qué cambia con la aprobación del proyecto

La reforma introduce dos cambios centrales:

Modificación del artículo 19

Excepciona de la obligatoriedad de afiliarse a OSER a quienes trabajan en municipios con sistemas de seguridad social anteriores a IOSPER y OSER.

Se ajusta al artículo 240 inciso 5 de la Constitución provincial.

Garantiza continuidad institucional, respeto histórico y eliminación de dobles aportes.

Incorporación del artículo 19 bis

Establece un régimen de transición para los pasivos .

. Los pasivos actuales permanecen en OSER.

Los futuros pasivos se incorporarán paulatinamente a la Mutual Municipal.

Durante los primeros 180 días de vigencia, quienes inicien el trámite jubilatorio seguirán ingresando a OSER; luego, pasarán directamente a la mutual.

Se habilita la firma de convenios con la Caja de Jubilaciones para asegurar una transición ordenada.

“Cuando la política funciona, trae soluciones”

En el recinto montado en el salón “Alejo Peyret”, Yari Seyler celebró el consenso alcanzado.

“Cuando la política construye acuerdos que protegen derechos y fortalecen instituciones, la democracia se vuelve más sólida y más útil para nuestras comunidades”, afirmó.

Y añadió: “Creo en la política. Creo, con absoluta convicción, que cuando la política funciona, trae soluciones; y cuando no, ensaya explicaciones. Hoy estamos respetando y protegiendo a una institución entrerriana. Hoy estamos haciendo que la política funcione”.