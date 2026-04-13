Un grupo de diputadas nacionales de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley destinado a aliviar la situación financiera de millones de familias argentinas. La iniciativa, denominada “Ley de Segunda Oportunidad para Hogares Endeudados”, busca establecer mecanismos de reestructuración de deudas y facilitar la reinserción en el sistema crediticio formal.

El proyecto fue impulsado por Lucía Cámpora, Julieta Campo y Gabriela Estévez, junto a otros legisladores del bloque, y se suma a una propuesta similar presentada recientemente por el diputado Santiago Roberto bajo el nombre de “Desendeudamiento y Reestructuración de las Familias Argentinas”.

Un mecanismo para aliviar deudas

La iniciativa propone la creación de un sistema de reestructuración destinado a personas con deudas de consumo que superen el 30% de sus ingresos, o el 20% en casos de vulnerabilidad económica.

El alcance incluye tanto a entidades financieras tradicionales como bancos, como a plataformas no financieras —entre ellas billeteras virtuales— que, según se advierte, presentan tasas reales superiores al 5% mensual y mayores niveles de morosidad.

Además, el proyecto contempla la creación de un Programa Nacional de Alivio de Deuda Personal, que obligaría a estas entidades a renegociar las deudas de personas físicas en mora mediante un procedimiento administrativo.

Medidas clave para deudores

Entre los principales puntos, la propuesta establece:

Suspensión de embargos y acciones judiciales mientras dure el proceso

Congelamiento de intereses punitorios y multas

Prohibición de empeorar la calificación crediticia del deudor

Instancias obligatorias de negociación entre acreedores y deudores

En caso de no alcanzarse un acuerdo, se prevé que el Estado intervenga determinando una reestructuración acorde a la capacidad de pago del hogar.

Asimismo, se propone la creación de un Observatorio de Endeudamiento de los Hogares, con el objetivo de relevar datos sobre niveles de deuda, morosidad y condiciones de financiamiento, y así mejorar el diseño de políticas públicas.

Contexto y fundamentos

El proyecto se sustenta en datos que reflejan el fuerte endeudamiento de las familias: se estima que el 91% de los hogares argentinos tiene algún tipo de deuda. Según el INDEC, uno de cada cuatro hogares solicitó un préstamo durante el primer semestre de 2025, cifra que asciende a uno de cada tres en sectores de menores ingresos.

Las autoras advierten que gran parte de estos créditos se destina actualmente a cubrir gastos corrientes y consumo básico, en lugar de inversiones, lo que genera un círculo de refinanciación constante y pérdida de ingresos futuros.

En los fundamentos, también se señala que este fenómeno se vincula con la caída del poder adquisitivo, el descenso del consumo y el impacto de las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Antecedentes y respaldo político

La iniciativa retoma experiencias previas como el sistema COPREC, implementado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, así como programas internacionales de desendeudamiento como el brasileño “Desenrola Brasil” y distintos modelos europeos.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento de legisladores como Paula Penacca, Julia Strada, Carlos Castagneto, Vanesa Siley, Mario Manrique y otros integrantes del bloque oficialista.

De avanzar en el Congreso, la propuesta buscará dar respuesta a una problemática creciente en la economía doméstica argentina, con el objetivo de aliviar la carga financiera de los hogares y evitar la profundización de situaciones de vulnerabilidad.