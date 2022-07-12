Difunden la agenda de las vacaciones de invierno para disfrutar del Palacio San José
El Histórico Palacio San José Justo José de Urquiza proponen crear un espacio de puertas abiertas para fomentar escenarios culturales con propuestas artísticas de la región
A continuación, las propuestas:
Taller de ilustración, con María Inés Arizaga
En este espacio los visitantes podrán dibujar y crear a través de juegos incluyendo música y diferentes técnicas mixtas, dentro de un contexto especial. Viernes: 15, 22 y 29 de julio; 15:00 horas.
Taller “Contando y Cantando nuestra historia”, con Julia Barbiero.
Este taller consiste en disfrutar del relato de una parte de nuestra historia; contada desde el canto y la interacción con títeres.
Domingo: 17 y 24 de julio 16:00 horas
Teatro de papel “Sol de inverno” (Ronda de Kamishibai”)
Narración y taller para participar toda la familia, a través de una antigua técnica japonesa del teatro de papel. Este se realizará en el Patio del Parral para elaborar y contar una historia de forma colectiva.
Sábado 16 de Julio; 16:00 Horas
Coordina: Carina Resnisky.
Obra de teatro “Barquitos con historias”
Sábado 23 de Julio; 16:00 horas
Actrices: Marifé Franco y Natalia Cuesta.
“Las olorosas aventuras de William Calderón”
Ante el reclamo de Poseidón aparecerá el intrépido capitán William Calderón y sus marineros para emprender un viaje lleno de obstáculos.
Sábado 30 de Julio; 16:00 horas
Actores: Olivia Reinhartt; Solange Restaino; Facundo Torresan.