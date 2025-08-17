Nogoyá.- Días atrás, a sala llena, la Escuela Coral N° 3 Jorge Mockert, dependiente del Consejo General de Educación (CGE), celebró su décimo aniversario de creación. La velada fue un homenaje a una década de trayectoria dedicada a la formación coral infantil y juvenil, que ha dejado una huella en la vida cultural de la ciudad.

Durante el encuentro, se rindió reconocimiento a los docentes, ex directivos y colaboradores que formaron parte de la historia institucional y del desarrollo del canto coral en Nogoyá. El acto contó con la presencia de autoridades educativas y culturales, entre ellas, la directora Departamental de Escuelas de Nogoyá, Claudia Sosa, y la secretaria de Cultura municipal, profesora Karina Clementín, además de un público conformado por ex coreutas, familias y amigos de la comunidad coral.

El concierto reunió a más de 70 coreutas de distintas edades, distribuidos en tres agrupaciones: el Coro de Niños, el grupo de adolescentes y el Coro de Madres, quienes ofrecieron un repertorio variado que incluyó canciones infantiles con juegos vocales participativos, y obras a dos voces con distintas texturas polifónicas, interpretadas por jóvenes y adultos.

La dirección artística de la Escuela Coral está a cargo de la profesora Marcela Ochoteco, con el acompañamiento de sus auxiliares Federico Amestoy, Patricia Osman y Lorena Wéndeler. En percusión, participó Maximiliano Vergara.

La celebración no solo destacó el crecimiento artístico de la institución, sino también el compromiso comunitario y pedagógico que la Escuela Coral sostuvo a lo largo de los años. Vale destacar, que el CGE tiene en la provincia otras dos escuelas corales: la Mario Monti de Paraná y la Nº 2 de Gualeguaychú.

Mockert, huella que caló al canto coral

La escuela coral que celebró una década de trayectoria lleva el nombre de Jorge Mockert en homenaje compositor, arreglador, orquestador, pianista y percusionista que, si bien es oriundo de Paraná, pisó fuerte en la trayectoria coral de nuestra ciudad y sobre todo en el semillero de la década del noventa y que hoy son adultos que integran diferentes formaciones corales.

Mockert ofreció una serie de conciertos en Nogoyá de la mano de Patricia Farías y del maestro Reynaldo Zemba, aquí estrenó su “Suite Nº 1 Y Nº2 de Rock Argentino”, compuesta y arreglada para coro de niños y teclados electrónicos, junto al Coro de Niños de Nogoyá.

Siendo un activo promotor y defensor del canto coral a través de sus composiciones, el Coro Polifónico de Nogoyá también ha interpretado sus obras, como también el Coro Municipal de Jóvenes y de Niños del Consejo General de Educación, cuando eran dirigidos por la profesora Patricia Farías.

En octubre de 2002 se lució con el estreno de su obra “Trilogía de John y Paul”, un tributo a Los Beatles, destinado a coros de niños y jóvenes, orquesta sinfónica y piano. En esa ocasión se estrenó bajo la batuta del maestro Reinaldo Zemba.

Con tan solo 49 años, Mockert falleció pero hasta sus últimos días estuvo trabajando para permanecer vivo en la historia del canto coral entrerriano.