LSM (fuente-Identidad).- Este martes 5 de mayo se dio a conocer oficialmente la noticia de que fueron dados como «totalmente recuperados» los dos casos positivos de COVID-19 que había en Libertador San Martín desde hace varios días.

Luego de cumplir el protocolo establecido por el Ministerio de Salud, y realizarse las pruebas y contrapruebas de rigor, los dos casos que había confirmados en ésta ciudad dieron resultado «Negativo» en ambas pruebas, por lo tanto se comunicó oficialmente el alta de los mismos.

El primer caso, profesor de la Universidad Adventista del Plata (UAP), que contrajo la enfermedad en un viaje por el exterior, sigue internado en el Sanatorio Adventista del Plata (SAP), en recuperación por otras afecciones de salud, pero sin tener ya el virus y encontrándose en buen estado general en una sala común del nosocomio, según informaron fuentes oficiales.

En tanto, el segundo caso, de la joven enfermera del SAP, la cual realizó su recuperación con el aislamiento que indica el protocolo en su domicilio particular, se encuentra habilitada para reintegrarse a su trabajo en los próximos días.