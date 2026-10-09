El Concejo Deliberante de María Grande declaró a Diego Mait como Persona Destacada de la Cultura de la ciudad, mediante una resolución aprobada por unanimidad este jueves 8 de octubre.

Mait desarrolla distintas actividades vinculadas con la música y la comunicación. Es músico, cantautor, profesor de guitarra y conductor del programa radial La Puerta de al lado.

Como parte del reconocimiento, recibirá una placa recordatoria y una copia de la resolución municipal durante un acto público oficial, cuya fecha será anunciada próximamente.

La distinción reconoce su trayectoria y su vínculo con la actividad cultural de María Grande.