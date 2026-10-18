El ordenamiento macroeconómico todavía no logra traducirse en una recuperación sostenida de la actividad productiva. Esa fue una de las principales advertencias del economista Diego Coatz durante su exposición en la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, realizada en Rafaela.

En su análisis, reconoció que la Argentina cuenta con condiciones externas favorables para sectores como el agro, la energía y la minería, pero señaló que ese escenario convive con dificultades en la industria, el comercio y otras actividades vinculadas al mercado interno.

“Hay tranquilidad financiera, cierta previsibilidad y más orden económico, pero eso no se traduce en la economía real”, planteó.

Coatz advirtió que la inversión continúa mostrando debilidad y que distintos sectores productivos enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad. También manifestó preocupación por la pérdida de empleo privado formal y el crecimiento de actividades informales que, según señaló, generan condiciones de competencia desiguales para las empresas que cumplen con sus obligaciones laborales y tributarias.

Las dificultades de la industria y las pymes

El economista identificó una combinación de factores que afecta el desempeño industrial: una demanda insuficiente, mayores costos medidos en dólares y presiones competitivas derivadas tanto de las importaciones como del contrabando.

En ese contexto, señaló que el crecimiento de las actividades vinculadas con los recursos naturales no alcanza, por sí solo, para compensar las dificultades de los sectores que dependen del mercado interno.

La situación plantea interrogantes sobre la capacidad de las empresas para sostener sus niveles de producción, invertir y generar empleo, especialmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Para Coatz, el desafío consiste en avanzar hacia una nueva etapa de la política económica, en la que la estabilidad se convierta en una base para recuperar el crédito, estimular la inversión y fortalecer la competitividad empresarial.

“Hay que estabilizar para crecer y para generar empleo e inversión. Si no hay crecimiento y la inversión cae, a esta macro le falta un 50%”, afirmó.

Agregar valor a los recursos naturales

Otro de los ejes de su exposición fue la necesidad de desarrollar cadenas de valor alrededor de los recursos naturales argentinos.

Coatz sostuvo que el país debe aprovechar las oportunidades que ofrecen sectores como la energía, la minería y el agro para impulsar actividades industriales complementarias, incorporar tecnología y generar trabajo calificado.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de concentrar el desarrollo económico en la extracción y exportación de materias primas sin aprovechar las posibilidades de producción y conocimiento que pueden generarse a partir de ellas.

“Tenemos que encontrar cómo desarrollar un ecosistema de cadenas de valor alrededor de los recursos naturales”, sostuvo.

La propuesta apunta a fortalecer la participación de empresas nacionales como proveedoras de bienes y servicios para los grandes proyectos productivos, de manera que una mayor parte de la actividad económica se traduzca en inversiones, empleo y desarrollo industrial.

Entre las prioridades mencionadas también se encuentran el financiamiento para las pymes y la inversión en infraestructura, dos factores que pueden contribuir a mejorar las condiciones para la expansión de las empresas.

El desafío de convertir la estabilidad en crecimiento

El planteo de Coatz puso el foco en una cuestión central para el futuro económico argentino: cómo transformar las condiciones de estabilidad financiera y las oportunidades internacionales en una recuperación más amplia de la actividad productiva.

Su análisis diferenció el desempeño de los sectores vinculados con los recursos naturales de la situación que atraviesan la industria y el comercio, y destacó la necesidad de fortalecer los vínculos entre las grandes inversiones y el entramado de empresas nacionales.

En esa perspectiva, la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria, pero el crecimiento sostenido requiere además inversión, crédito, competitividad y una estrategia que permita ampliar las capacidades productivas del país.

La exposición dejó planteado el desafío de construir una economía que no solo aproveche sus recursos naturales, sino que también genere más valor agregado, fortalezca a sus empresas y amplíe las oportunidades de empleo formal.