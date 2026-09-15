La industria argentina será uno de los ejes de debate de la Muestra Industrial “En el Centro de Todo”, que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2026 en Rafaela, y que contará con la participación de Diego Coatz, economista especializado en desarrollo productivo y exdirector ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Coatz, fundador de Industria y Desarrollo (I+D), será uno de los encargados de moderar la conferencia “La industria en el centro: hacia una nueva agenda productiva para Argentina”, un espacio que reunirá a empresarios industriales de distintos sectores para analizar las condiciones necesarias para mejorar la competitividad y sostener el crecimiento.

El encuentro buscará poner en discusión los desafíos que enfrenta el sector productivo argentino, pero también las oportunidades que podrían abrirse si se consolidan determinadas condiciones para la inversión, la innovación, el empleo y las exportaciones.

De la estabilidad a un consenso productivo

Para Coatz, la discusión económica argentina comienza a transitar una nueva etapa. Según planteó, durante años el debate estuvo concentrado en alcanzar la estabilidad macroeconómica y ahora el desafío pasa por construir un consenso productivo que permita transformar esa estabilidad en crecimiento sostenido.

“Se requiere crecimiento, inversión, innovación y empleo”, señaló el economista al explicar el eje de la conversación que tendrá lugar en Rafaela.

En ese sentido, consideró necesario avanzar en acuerdos básicos y sostenibles relacionados con infraestructura, educación, innovación, financiamiento, inserción internacional, competitividad y desarrollo territorial.

La mirada, explicó, debe ser de largo plazo, ya que ningún país puede desarrollar una estrategia productiva consistente si modifica periódicamente las reglas sobre las cuales las empresas toman decisiones de inversión.

Empresarios y experiencias concretas

Uno de los aspectos particulares de la conferencia será el formato basado en testimonios de empresarios industriales de diferentes sectores.

La intención es llevar la discusión más allá de los conceptos generales de política industrial y conocer qué ocurre en las empresas concretas: cuánto invirtieron en los últimos años, cuáles son sus principales limitaciones y qué proyectos podrían desarrollar si determinadas condiciones del entorno mejoraran.

Para Coatz, la industria argentina ya demuestra una importante capacidad de adaptación y resiliencia. El desafío ahora consiste en transformar esas capacidades en una agenda de crecimiento y expansión.

En esa línea, planteó cambiar la lógica del diagnóstico por la de las oportunidades. Si una empresa realizó inversiones importantes utilizando principalmente capital propio, por ejemplo, la pregunta pasa por cuánto más podría invertir si tuviera acceso a financiamiento competitivo y de largo plazo.

El mismo razonamiento puede aplicarse a cuestiones vinculadas con la infraestructura, la educación técnica, la innovación y el acceso a nuevos mercados internacionales.

Rafaela como escenario del debate productivo

La elección de Rafaela como sede de esta discusión también tiene un significado particular para el economista.

Coatz considera que la ciudad santafesina representa buena parte de las características de la Argentina productiva, por su combinación de industria, innovación, educación, asociativismo y cultura emprendedora.

Además, destacó su pertenencia a la Región Centro, un espacio que concentra una parte significativa de la actividad productiva del país y donde la articulación entre sectores puede adquirir especial importancia.

En ese marco, señaló el potencial que existe en la vinculación entre el campo y la industria, combinando recursos naturales con un ecosistema productivo capaz de generar valor agregado.

Una industria con potencial para crecer

El mensaje que Coatz espera dejar durante la conferencia es que la estabilidad macroeconómica constituye una condición necesaria, pero no alcanza por sí sola para garantizar el desarrollo industrial.

Su planteo apunta a la necesidad de construir una agenda productiva de largo plazo que permita generar mejores condiciones para la inversión, la innovación, las exportaciones y el empleo de calidad.

“La Argentina cuenta con empresarios que invierten, innovan y compiten todos los días”, sostuvo el economista, quien considera que el desafío está en construir un entorno capaz de multiplicar esos esfuerzos.

La discusión que se abrirá en Rafaela también tendrá una dimensión regional. Para las provincias de la Región Centro, incluida Entre Ríos, el debate sobre infraestructura, financiamiento, competitividad, agregado de valor y articulación entre el sector agropecuario y la industria forma parte de los desafíos para ampliar las posibilidades de desarrollo productivo.

Desde esa perspectiva, la Muestra Industrial “En el Centro de Todo” buscará instalar una pregunta central: qué condiciones necesita la Argentina para que su entramado industrial pueda invertir más, innovar, exportar y generar empleo de manera sostenida.