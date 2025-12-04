Durante todo el mes de diciembre, Paraná vivirá un clima festivo y comunitario con las actividades de Diciembre Coral, una propuesta del Programa Todas las Voces que ofrecerá presentaciones, conciertos y ciclos navideños en distintos puntos de la ciudad.

Todas las actividades serán libres y gratuitas, con el objetivo de garantizar el acceso a la cultura y acercar el canto coral a vecinos y vecinas de todos los barrios.

La programación reunirá intervenciones del Taller de Canto Comunitario, del Coro de la Ciudad y de participantes de la Capacitación para Coreutas, una formación desarrollada en conjunto entre la Municipalidad de Paraná y la FHAyCS – UADER.

Una agenda para disfrutar en espacios culturales y al aire libre

El cronograma comenzará el miércoles 3 de diciembre, a las 19, con Canciones junto al río, una presentación del Taller de Canto Comunitario en la Costanera, en la Plaza de las Naciones.

El jueves 4, el Coro de la Ciudad ofrecerá un concierto especial en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, dando inicio a una serie de intervenciones que atravesarán distintos escenarios urbanos.

La actividad continuará el domingo 7 de diciembre, cuando el Coro de la Ciudad participe del Ciclo de Navidad en la Capilla Nuestra Señora de la Asunción – Cristo Redentor, sumando repertorio navideño a la agenda.

El miércoles 10, el Taller de Canto Comunitario llevará Canciones en la peatonal a la Peatonal San Martín y Venezuela, llenando el espacio público de propuestas vocales abiertas a transeúntes y visitantes.

El ciclo navideño seguirá el domingo 14 en el anfiteatro del Centro Cultural Juan L. Ortiz, y tendrá su cierre el jueves 18 de diciembre en la Plaza 1º de Mayo, en un concierto comunitario que coronará el mes coral.

Cultura, participación y comunidad

Con esta agenda, el Programa Todas las Voces reafirma el compromiso municipal de fomentar la participación ciudadana, fortalecer la formación musical y generar espacios de encuentro accesibles para todas las edades.

Diciembre coral invita a disfrutar la música, celebrar la comunidad y vivir la ciudad a través del canto colectivo, una tradición que cada año crece y suma nuevas voces a la cultura paranaense.