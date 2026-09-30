Diamante y Valle María serán escenario este fin de semana de la 7ª fecha del Campeonato Argentino de Rally, con la realización del Rally de Entre Ríos – Diamante – Valle María.

La competencia reunirá a pilotos y equipos de distintos puntos del país y se desarrollará durante tres jornadas, con tramos de velocidad en caminos de ambas localidades y diferentes actividades abiertas al público.

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó el nivel de la competencia y confirmó la participación de 35 autos.

"Es un orgullo ser por segundo año adjudicados de este evento", sostuvo el mandatario, quien también resaltó el impacto que genera la llegada del rally en la actividad económica y turística.

Según señaló, la competencia permite mostrar los recursos naturales de Diamante y la región, además de generar oportunidades para los prestadores turísticos y otros sectores vinculados con la actividad.

Apertura en el Campo Martín Fierro

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre.

A las 13:00 se realizará el Shakedown en Valle María, instancia en la que los equipos realizan las últimas pruebas de los vehículos antes de la competencia.

Por la tarde, Diamante será sede de la apertura oficial.

A las 19:30, en el Predio Martín Fierro, ubicado en Falucho y Brown, se realizará el acto inaugural, con espectáculos artísticos, palabras alusivas e interpretación del Himno Nacional Argentino.

Luego, desde las 20:30, llegará uno de los atractivos de la jornada: el Superprime Nocturno, que se disputará en el Campo de Jineteada del predio.

Gieco explicó que la presentación de los equipos y vehículos se realizará en este espacio emblemático de Diamante, donde cada enero se desarrolla el Festival Nacional de Jineteada y Folclore.

Además, se utilizará un circuito de aproximadamente 800 metros en el Campo Lisardo Gieco, dentro del predio Martín Fierro.

El sábado comienza la competencia

El sábado 3 de octubre será una jornada de competencia desde primera hora.

El primer tramo está previsto para las 8:43, en Diamante, con un recorrido desde la zona de Pre Delta hasta la Comisaría de Ejido.

A las 9:11 será el turno del tramo entre la Escuela Nº 36 y la Escuela Nº 4.

Luego, a las 9:54, los autos llegarán a Valle María para disputar el recorrido entre el camino al Balneario y Arroyo Crespo.

Los tramos tendrán nuevas pasadas durante el mediodía.

Por la tarde, a las 15:31, se disputará el Super Prime "El Cruce", ubicado en el Acceso Sur de Diamante, en la intersección de la Ruta Provincial 11 y la Ruta Nacional 131.

Durante toda la jornada, el Complejo Turístico Valle de la Ensenada funcionará como parque de asistencia para los equipos.

Domingo de definición

La actividad continuará el domingo 4 desde las 8:43, con un tramo en Diamante que tendrá como recorrido el sector comprendido entre el Super Prime del Acceso Sur y la Comisaría de Ejido.

A las 9:36, los vehículos volverán a recorrer el circuito de Valle María, entre Arroyo Crespo y Valle María.

Ambos tramos tendrán posteriormente sus respectivas repeticiones.

La definición llegará por la tarde. A las 13:10 se disputará la Súper Especial Strobel, en el Complejo Turístico Valle de la Ensenada.

La competencia finalizará a las 14:30, con la ceremonia de entrega de premios en el mismo complejo.

Una carrera con participación local

El piloto diamantense Maximiliano Arnaiz será uno de los representantes locales en la competencia.

"Como piloto local es un orgullo poder correr adelante de mi público", expresó.

Arnaiz destacó además las características de los caminos de la zona y consideró que se trata de una carrera con un alto nivel de exigencia técnica.

"Para mí no es llana la carrera, y los trazados de Diamante y Valle María son hermosos. Es una carrera muy técnica", señaló.

Valle María también se prepara

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, valoró que la competencia vuelva a la zona por segundo año consecutivo.

"Estamos contentos de que se vuelva a realizar el Rally Argentino en esta ocasión entre Diamante y Valle María", expresó.

El jefe comunal consideró que la continuidad del evento permite consolidar a la región como escenario para competencias deportivas de alcance nacional y contribuir a la promoción turística.

"Nos sirve realmente mucho para difundir las riquezas que tenemos para ofrecer al turista durante todo el año", afirmó.

Desde el municipio señalaron que se trabaja en conjunto con el Gobierno provincial, prestadores turísticos y el sector privado para recibir a los equipos y al público durante el fin de semana.

Acceso gratuito para el público

El ingreso a los sectores habilitados para espectadores será libre y gratuito.

En el Complejo Turístico Valle de la Ensenada habrá un sector de estacionamiento y el ingreso del público será peatonal.

El área de asistencia mecánica comenzará a funcionar desde el miércoles 30 de septiembre, de 8:00 a 23:00.

También será gratuito el acceso a los distintos tramos de competencia.

Por razones de seguridad, los accesos a los caminos serán cerrados una hora antes del horario previsto para cada competencia. Por este motivo, se recomienda al público llegar con anticipación y respetar las indicaciones de la organización y del personal de seguridad.

Con tres días de actividad, recorridos por caminos rurales, sectores de espectadores y la presencia de pilotos de distintos puntos del país, Diamante y Valle María se preparan para recibir una nueva fecha del Rally Argentino.