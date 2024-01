Tras el Acto Apertura, se realizó el desfile y la presentación de las tropillas para luego dar paso al Campo de Jineteada “Lisardo Gieco” con las primeras montas de la noche.

El escenario “Carlos Santa María” abrió esta edición con la presentación de Catherine Vergnes, la cantante uruguaya que conquistó el corazón del público diamantino en 2023, llegó por segunda vez a la fiesta mayor de la jineteada y el folclore y puso a vibrar el escenario con sus interpretaciones llenas de alegría y emoción.

La joven inició en Diamante su gira 2024 y presentó un show dinámico, cargado de fuerza, esperanza y optimismo, que incluyó temas de su álbum Refugio y un repaso del cancionero del folclore latinoamericano.

Luego, fue el turno de los Gauchos Of The Pampa, una banda que rinde homenaje a la emblemática agrupación folclórica “Los Hermanos Ábalos”, repasando sus clásicos pero con su particular manera de interpretarlos, donde conviven lo tradicional y lo moderno.

Este grupo, que nació de la mano de Juan Gigena Ábalos, nieto de “Machingo” Ábalos, ofreció un repertorio con ritmos folclóricos tradicionales argentinos mezclados con sonidos provenientes del rock.

Seguidamente, fue la actuación Sangre Paiubrera. Este conjunto chamamecero de Corrientes está celebrando sus 20 años de trayectoria, recorriendo diferentes escenarios del país y poniéndole corazón a la música. “Es un enorme placer estar una vez más en uno de los festivales más importantes del país. Venimos a celebrar casi 20 años de camino, pero también venimos a celebrar que el chamamé es patrimonio inmaterial de la humanidad y también es entrerriano”, expresaron.

La primera luna recibió también a Los Entrerrianos Isondú. El Grupo diamantino trajo la música entrerriana y litoral al escenario mayor y desparramando chamarritas se robó los aplausos del público.

La peña llegó al Carlos Santa María al grito del “Sapucay Diamante” de “La Callejera”. Este grupo folclórico integrado por músicos de diferentes provincias presentó un variado repertorio bailable que incluyó expresiones musicales de todo el cancionero argentino.

Finalizada la segunda ronda de jineteadas, el Campo Lisardo Gieco se vistió una vez más de celeste y blanco con la participación de Diamante Baila. Este ballet integrado por 150 parejas, que van desde los 14 a 60 años, emocionó con su danza al público presente

A continuación, subió al escenario el músico diamantino Fabián Noriega. “Chamarrita Pa’l Amor”, “La Escuelita de mi pago organiza una kermes” y “Nuevos Enganchados” fueron algunos de los temas elegidos para su presentación.

La noche cerró con el Grupo Tus Amigos de Rosario. Los ganadores del Pre Diamante Sede Gaboto Santa Fe, despidieron la primera jornada a puro ritmo chamamecero.

Puede interesarte

Homenaje

En esta oportunidad, la Comisión Organizadora decidió realizar un homenaje al popular payador uruguayo Wilker Hugo Izaguirre Sandoval, conocido como “Tape Chaná”, que falleciera en octubre de 2023.

El Presidente Municipal, Ezio Gieco le hizo entrega a sus familiares de una placa recordatoria en reconocimiento a su trayectoria y aporte, recordando su paso por nuestro Festival. Luego, los músicos Miguel y Gastón González interpretaron la chamarrita homenaje “Pal Tapecito Chaná”.

La reina de las jineteadas

En la primera noche de Festival el Campo de Jineteada “Lisardo Gieco” recibió 71 montas.

En la ronda de Bastos se realizaron 35 montas, y los clasificados en esta categoría fueron:

1° - Marcelino Ibañez, en El Remanso de Cremazco.

2°- David Rasini, en El Dorado de Pergolesi.

3°- José Fernández, en El 22 Corto de Sosa.

4°- Emiliano Gardinel, en La Chequera de Ecclesia.

5°- Alejandro Ordinas, en La Resongona de Palen.

6°- Juan Colomba, en El Clarito de Sap.

La segunda ronda de jineteada presentó 36 montas en Clina. Los ganadores en esta categoría fueron:

1°- Joaquín Griollio, en El Diferente de C. Jacobo.

2°- Lucas Sauco, en El Dos de Oro de Papes.

3°- Cristian Salinas en El Tentación de Gómez.

4°- Gonzalo González, en La Guitarra de Oggero.

5° - Héctor Acosta, en El Pistolero de Nievas.

6°- Alejo Quevedo, en El Tordillo de Sosa.