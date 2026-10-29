Personal del Comando Radioeléctrico y de la Sección Motorizada de la Policía realizó un procedimiento durante la madrugada en Diamante, donde secuestraron distintas cantidades de cocaína y marihuana.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el operativo se llevó a cabo en la intersección de las calles Tratado del Pilar y Moreno, cuando los efectivos identificaron a los ocupantes de un Volkswagen Gol y constataron que no contaban con la documentación del vehículo.

Posteriormente, con la intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, se realizó una verificación que permitió detectar sustancias estupefacientes que, según la investigación, podrían estar destinadas a la comercialización.

Una causa por narcomenudeo

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se procedió al secuestro de las sustancias, identificadas como cocaína y marihuana.

Los dos hombres, de 41 y 21 años, ambos domiciliados en Diamante, fueron trasladados a la Jefatura Departamental, donde se realizó el procedimiento de identificación correspondiente.

La intervención se enmarca en el inicio de una causa penal por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566, que regula la persecución del narcomenudeo en Entre Ríos.

Además, el Volkswagen Gol fue secuestrado debido a la falta de documentación y a las infracciones a las normas de tránsito constatadas durante el procedimiento.

Desde la fuerza señalaron que el operativo formó parte de las tareas preventivas de seguridad que se desarrollan en la ciudad.