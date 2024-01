En una violenta embestida meteorológica, Diamante fue azotada este martes 16 de enero por un fuerte temporal que dejó un rastro de destrucción en su paso. Voladuras de techos, caídas de postes, cables y árboles se convirtieron en la pesadilla de los habitantes de la ciudad, interrumpiendo el tránsito y generando numerosas complicaciones.

El intendente Ezio Gieco se pronunció sobre la situación, destacando los esfuerzos desplegados para afrontar la emergencia. "Estamos asistiendo a familias, intentando limpiar la ciudad y retirar los más de 200 árboles caídos", expresó evidenciando la magnitud de la tarea que enfrenta la comunidad.

Gieco relató que "Tuvimos una lluvia importante al inicio de la gestión, pero no con la fuerza del viento que tuvo ayer. La lluvia arrancó alrededor de las 7:15 y para las 9:00 teníamos 90 milímetros. Totalizó 115", detalló el presidente municipal, subrayando la velocidad con la que la tormenta descargó su furia sobre la ciudad.

La tormenta, de gran intensidad pero de corta duración, según Gieco, causó estragos notables en una zona específica, abarcando desde el Barrio Martín Fierro hasta el Club Atlético Diamantino. Este último sufrió destrozos significativos, sumándose a los daños generalizados en techos y postes caídos en toda la ciudad.

El intendente lamentó los incidentes registrados durante el temporal. "Hubo una persona herida producto de la voladura de un techo. Se accidentó uno de los integrantes de Defensa Civil con una motosierra cortando un árbol que estaba sobre una antena, por lo que le tuvieron que hacerle algunos puntos de sutura", informó.

El drama se acentuó con el rescate de una mujer en una vivienda colapsada. "También internamos a una señora que encontramos en una vivienda colapsada, mojada íntegra", reveló Gieco, subrayando la necesidad urgente de asistencia médica y social para las víctimas del desastre.

A pesar de los estragos, el intendente destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia. "No hubo evacuaciones dado que en la ciudad no demora mucho el agua en escurrir. Asistimos a familias en 57 viviendas y elevamos un informe a Desarrollo Humano de la provincia para ver si podemos contar con asistencia", concluyó en diálogo con el programa El Despertador de canal Once.