Festivales en Entre Ríos
Diamante se prepara para cinco noches de jineteada y folclore: vuelve la Reina de las Jineteadas
La ciudad de Diamante ya palpita una nueva edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos más emblemáticos del país, que este verano celebrará su 54ª edición. Del 8 al 12 de enero, la “Reina de las Jineteadas” volverá a desplegar su tradición, música y destrezas criollas con más de 300 montas en el campo “Lisardo Gieco” y una cartelera artística de lujo en el histórico escenario “Carlos Santa María”.
La Comisión Organizadora confirmó la grilla completa de artistas, que incluye figuras de primer nivel como Abel Pintos, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Jorge Rojas y Campedrinos, junto a destacadas voces y conjuntos de Entre Ríos y la región. Serán cinco noches que combinarán tradición, música y un fuerte sentido de identidad entrerriana.
En los próximos días se anunciarán los precios de las entradas, los canales de venta y las formas de pago para quienes deseen asegurar su lugar en una de las fiestas populares más convocantes del calendario nacional.
Grilla artística completa
JUEVES 8
- Campedrinos
- DNI Folklore
- Litoral Mitá
- “El Flaco” Julio Figueroa
- Ballet Ancát
VIERNES 9
- Jorge Rojas
- Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
- Las Voces de Montiel
- Mi Sueño Chamamé
- Valentín Fernández
- Diamante Baila
- Ballet Ancát
SÁBADO 10
- Sergio Galleguillo
- Canto del Alma
- Adrián Maggi
- Pablo Spinetti y Los del Tuyú
- Sofi Drei
- Diamantinos
- Diamante Baila
- Ballet Emoveré
DOMINGO 11
- Abel Pintos
- Los Musiqueros Entrerrianos
- Gustavo Reynoso Trío
- Bernardita Gutiérrez
LUNES 12
- Lázaro Caballero
- Los Majestuosos del Chamamé
- La Clave Trío
- Copla Alta
- Son3
- Ballet Emoveré
- Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas – Comisión de Apoyo al Festival