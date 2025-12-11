La ciudad de Diamante ya palpita una nueva edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos más emblemáticos del país, que este verano celebrará su 54ª edición. Del 8 al 12 de enero, la “Reina de las Jineteadas” volverá a desplegar su tradición, música y destrezas criollas con más de 300 montas en el campo “Lisardo Gieco” y una cartelera artística de lujo en el histórico escenario “Carlos Santa María”.

La Comisión Organizadora confirmó la grilla completa de artistas, que incluye figuras de primer nivel como Abel Pintos, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Jorge Rojas y Campedrinos, junto a destacadas voces y conjuntos de Entre Ríos y la región. Serán cinco noches que combinarán tradición, música y un fuerte sentido de identidad entrerriana.

En los próximos días se anunciarán los precios de las entradas, los canales de venta y las formas de pago para quienes deseen asegurar su lugar en una de las fiestas populares más convocantes del calendario nacional.

Grilla artística completa

JUEVES 8

Campedrinos

DNI Folklore

Litoral Mitá

“El Flaco” Julio Figueroa

Ballet Ancát

VIERNES 9

Jorge Rojas

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Las Voces de Montiel

Mi Sueño Chamamé

Valentín Fernández

Diamante Baila

Ballet Ancát

SÁBADO 10

Sergio Galleguillo

Canto del Alma

Adrián Maggi

Pablo Spinetti y Los del Tuyú

Sofi Drei

Diamantinos

Diamante Baila

Ballet Emoveré

DOMINGO 11

Abel Pintos

Los Musiqueros Entrerrianos

Gustavo Reynoso Trío

Bernardita Gutiérrez

LUNES 12