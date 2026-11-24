Personal del Comando Radioeléctrico de Diamante intervino durante la tarde de este martes en una vivienda de la ciudad, donde se registraba una situación de violencia familiar protagonizada por una mujer que atravesaba una crisis emocional y agredía a su madre.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, los efectivos llegaron al domicilio tras recibir un aviso sobre lo que ocurría en el interior de la vivienda. Una vez en el lugar, activaron el Protocolo de Salud Mental previsto para este tipo de situaciones.

Mediante las técnicas de intervención y contención establecidas, los policías lograron moderar el episodio y brindar asistencia a las personas involucradas. Posteriormente, agentes sanitarios del Hospital San José realizaron una evaluación y atención psicofísica.

El procedimiento contó además con la articulación de la Policía, la Defensoría Pública y el área de Salud. Según se informó, el trabajo conjunto permitió acompañar a la mujer y concretar su derivación para recibir la atención necesaria.

Desde la Jefatura Departamental destacaron la importancia de la coordinación entre las distintas áreas para abordar situaciones de crisis y brindar una respuesta integral.