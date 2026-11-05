El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Diamante, Ezio Gieco, encabezaron la inauguración del Nodo del Conocimiento y el Punto Digital, ubicados en la Terminal de Ómnibus de la ciudad. El nuevo espacio está destinado a promover la formación en habilidades digitales, la innovación y el acceso a nuevas tecnologías.

Durante el acto, Frigerio destacó la importancia de preparar a la población para los cambios en el mercado laboral y sostuvo que la economía del conocimiento tendrá una participación cada vez mayor en las actividades productivas.

"En algún momento todos los empleos van a tener que ver con la economía del conocimiento, y el Estado no puede estar ajeno a esta proyección", afirmó el mandatario.

El Punto Digital funcionará dentro del Nodo del Conocimiento y contará con tres sectores: un módulo de aprendizaje equipado con 17 computadoras, una sala de microcine para proyecciones y charlas culturales, y un área recreativa con consolas de videojuegos. Las instalaciones estarán abiertas a personas de todas las edades.

Capacitación y vinculación con el sector productivo

El Nodo del Conocimiento apunta a vincular el talento local con las demandas de empresas y emprendimientos. Para ello, contempla propuestas de formación en programación, análisis de datos, robótica, automatización y marketing digital.

Frigerio consideró que el espacio permitirá acercar a los jóvenes a nuevas herramientas tecnológicas y, al mismo tiempo, facilitar el contacto entre las empresas y quienes participan de las capacitaciones.

"Es un lugar sobre todo para que los chicos se empapen de las nuevas tecnologías, de la robótica, de la economía del conocimiento, y que las empresas también tengan un lugar en donde puedan plantear sus necesidades en función de la capacitación y la formación de los alumnos", expresó.

El gobernador también señaló que la economía del conocimiento representa una parte creciente del empleo y remarcó la necesidad de que el Estado se anticipe a las transformaciones laborales.

En ese sentido, definió al Nodo y al Punto Digital como espacios estratégicos para el desarrollo de la economía del presente y del futuro.

Uno de los 13 Puntos Digitales previstos en Entre Ríos

La iniciativa articula el trabajo del Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Diamante y el Gobierno nacional. Forma parte de una política provincial que contempla la instalación y renovación de 13 Puntos Digitales distribuidos en 10 localidades entrerrianas.

Según se informó durante la inauguración, Entre Ríos es la provincia que recibió la mayor cantidad de estos espacios asignados por la Nación.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la coordinación entre los distintos niveles del Estado para concretar el proyecto.

"Cuando Nación, provincia y municipio trabajan juntos, pasan cosas importantes y esto es un ejemplo de ello", sostuvo.

Además, señaló que el objetivo es brindar herramientas para que los jóvenes puedan afrontar los desafíos del mercado laboral y recordó que una parte importante de los puestos de trabajo está vinculada con la industria del conocimiento.

Autoridades presentes

De la inauguración también participaron el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y los legisladores provinciales Lénico Aranda y José Vergara.

La propuesta busca ampliar las oportunidades de capacitación, favorecer la inserción laboral y acompañar la transformación digital de las empresas, mediante la articulación entre el sector público y el privado.