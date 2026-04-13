El operativo fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas en conjunto con el Ministerio Público Fiscal local, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes a menor escala, conducta contemplada en la Ley Provincial Nº 10.566.

Investigación y allanamientos

Tras varios meses de tareas investigativas, y luego de reunir pruebas suficientes debido a la complejidad del delito, el Juzgado de Transición y Garantías de la ciudad autorizó la realización de cinco allanamientos y requisas domiciliarias en distintos puntos de Diamante.

Los procedimientos se concretaron durante la noche del domingo, en un operativo coordinado que se extendió hasta pasada la medianoche, con irrupciones simultáneas en los domicilios señalados.

Secuestros y detención

Como resultado del despliegue policial, se logró el secuestro de cocaína y marihuana en distintas cantidades, presuntamente destinadas a la comercialización. Además, se incautaron diversos elementos vinculados a la actividad investigada, entre ellos un arma de fuego tipo revólver calibre .22 largo con cartuchería, tres plantas de cannabis sativa, una motocicleta Motomel Serie 2 de 150 cc, teléfonos celulares, recortes, balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros objetos de interés para la causa.

En el marco del procedimiento, fueron identificadas ocho personas —hombres y mujeres— y se concretó la detención de un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

Compromiso con la seguridad

Desde la fuerza policial destacaron el trabajo articulado y sostenido en el tiempo que permitió avanzar en la investigación, subrayando el compromiso del personal con la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico en su modalidad de menudeo.