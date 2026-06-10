Durante una emotiva ceremonia realizada en el Predio Martín Fierro, se impuso el nombre de “Luis Alberto ‘Piojo’ Rey” a las cabinas de transmisión del lugar, en reconocimiento a su extensa trayectoria como radiodifusor, periodista, comunicador, sonidista y referente de los medios de comunicación de la ciudad.

Del acto participaron familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo, autoridades municipales y concejales, quienes compartieron recuerdos y anécdotas que reflejaron la huella que Rey dejó tanto en el ámbito de la comunicación como en la vida cultural diamantina.

Un reconocimiento a una trayectoria ligada a la comunicación

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó la importancia del homenaje y recordó que la iniciativa surgió a propuesta de Hugo Medrano, director de FM Sol.

Durante su mensaje, señaló que la decisión busca reconocer el aporte realizado por Rey a lo largo de los años y el vínculo que mantuvo con uno de los eventos más representativos de la ciudad, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore.

Recuerdos de colegas y amigos

Uno de los momentos más emotivos fue el testimonio de Adrián Vera, quien evocó las numerosas transmisiones realizadas junto a Rey desde el Festival de Jineteada.

Al recordar su compromiso con el evento y con la comunicación local, expresó el deseo de que las transmisiones puedan continuar en el futuro como una forma de honrar su memoria y mantener vivo su legado.

También tomó la palabra Miguel Pérez, quien repasó los años compartidos en el conjunto musical Los Rayos y recordó a Rey como compañero de escenario, amigo y apasionado de la música.

Pérez destacó que la imposición de su nombre en las cabinas permitirá que futuras generaciones conozcan y recuerden a quien durante décadas estuvo vinculado al sonido, la organización y la difusión del festival.

El recuerdo de su familia

La ceremonia concluyó con las palabras de su hija Eli Rey, quien realizó un recorrido por la vida y las múltiples facetas de su padre.

Lo definió como un hombre apasionado por la música, la comunicación y la técnica, que compartió generosamente sus conocimientos y experiencias con quienes lo rodeaban.

Durante su intervención recordó además el fuerte vínculo que mantenía con la comunidad y la cantidad de personas que, a lo largo de los años, compartieron proyectos, trabajos y experiencias junto a él.

La imposición de su nombre a las cabinas de transmisión del Predio Martín Fierro constituye un reconocimiento permanente a una figura estrechamente ligada a la historia de los medios de comunicación de Diamante y a uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

De esta manera, en el marco del Día del Periodista, la ciudad recordó no sólo la labor de quienes ejercen la profesión, sino también el legado de uno de sus comunicadores más reconocidos y queridos.