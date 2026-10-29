El intendente de Diamante, Ezio Gieco, repasó algunos de los principales temas de su gestión y anticipó los preparativos para la 55.ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, que se realizará del 7 al 11 de enero de 2027.

En una entrevista con Paralelo 32, el jefe comunal se refirió a la realización del Rally Argentino en la ciudad, la suspensión del Motoencuentro, las obras de infraestructura vial y la ampliación del sistema de videovigilancia. También confirmó que Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti formarán parte de la próxima edición del festival, cuya grilla artística completa se dará a conocer próximamente.

Rally Argentino: buscan una nueva edición en Diamante

Gieco destacó que Diamante haya sido sede por segunda vez del Campeonato Argentino de Rally, un evento que, según señaló, permitió posicionar a la ciudad y generar movimiento económico en la región.

El intendente explicó que el campeonato cuenta con una importante difusión televisiva y alcanza a distintos países de Sudamérica. En ese sentido, sostuvo que la competencia contribuye a mostrar la ciudad y beneficia a las localidades cercanas mediante la actividad turística y comercial.

También destacó la participación de Valle María, que acompañó la propuesta desde el inicio, luego de una convocatoria a distintas ciudades de la zona.

“Ahora estamos trabajando para volver a tenerlo nuevamente el año próximo”, afirmó Gieco, al referirse a la posibilidad de que Diamante vuelva a recibir la competencia.

La suspensión del Motoencuentro

Durante la entrevista, el intendente también se refirió a la suspensión del tradicional Motoencuentro de Diamante, un evento que durante años formó parte de la agenda turística de la ciudad.

“En lo profundo nos duele. No lo dimos de baja totalmente, pero lo hemos suspendido por distintos motivos”, expresó.

Gieco consideró que la actividad tuvo una relevancia importante para Diamante, aunque sostuvo que se tomaron decisiones que afectaron su continuidad y que no se cuidó suficientemente la calidad del encuentro.

“Fue un evento que tuvo tanta relevancia para nuestra ciudad, pero lo perdimos por tomar malas decisiones y por no cuidarlo en su calidad”, manifestó.

Reparaciones de calles y un plan para asfaltar 44 cuadras

En materia de infraestructura, Gieco repasó los trabajos que se realizan para recuperar calles de hormigón, avanzar con nuevas cuadras asfaltadas y mejorar distintos sectores de la ciudad.

Explicó que algunas reparaciones requieren levantar paños de hormigón para intervenir en las bases, debido a problemas provocados por filtraciones de agua de cañerías o redes cloacales. Estas situaciones generan hundimientos que obligan a reparar el suelo antes de volver a colocar el pavimento.

Según detalló, durante los últimos dos años se invirtieron alrededor de 100 millones de pesos en hormigón, sin contar el trabajo realizado por los empleados municipales, las horas de maquinaria y las herramientas utilizadas.

El intendente señaló que todavía quedan tareas pendientes de asfaltado en caliente y construcción de cordón cuneta.

Licitación para nuevas cuadras de asfalto

Gieco también informó que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto para pavimentar 44 cuadras mediante asfalto en caliente.

De acuerdo con lo explicado por el jefe comunal, se realizó la licitación correspondiente a las primeras 22 cuadras y se encuentra en preparación el llamado para las otras 22.

El esquema contempla licitaciones a precio cerrado, sin readecuación de precios y con plazos acotados para ejecutar las obras.

Respecto del financiamiento, indicó que los frentistas que estén al día con las tasas e impuestos municipales podrán acceder al beneficio de pagar el 50% del costo de la obra. El municipio, además, asumirá la reparación de badenes, la construcción de cordones cuneta faltantes y las intervenciones en las intersecciones.

Según estimó Gieco, la Municipalidad afrontará aproximadamente el 75% de la inversión total.

Obras en la bajada al puerto

Otro de los trabajos mencionados fue la reconstrucción de la bajada al puerto, que incluyó modificaciones respecto de la obra existente y la incorporación de una rotonda.

El intendente indicó que resta completar la instalación de mobiliario urbano, contenedores de residuos, bancos, arbolado y parquización. También se prevé incorporar nuevas luminarias con sus correspondientes columnas.

Diamante amplió el sistema de videovigilancia

En materia de seguridad pública, Gieco destacó el crecimiento de la red de cámaras de videovigilancia.

Según recordó, al comienzo de la gestión había 21 cámaras en funcionamiento dentro de un sistema cuya capacidad original era de 38 dispositivos. La Policía de Entre Ríos se encarga del monitoreo de las cámaras instaladas en la vía pública, mientras que el municipio cuenta con un circuito propio para vigilar edificios y predios municipales.

El intendente informó que se incorporó un segundo servidor y que actualmente funcionan 74 cámaras en Diamante. A ellas se suman alrededor de 12 dispositivos instalados en Strobel, por lo que el sistema alcanza aproximadamente 85 cámaras.

Además, anticipó que la ciudad recibirá un nuevo aporte del Ministerio de Seguridad provincial para incorporar más equipos.

Festival de Jineteada y Folclore: confirmaron a Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti

En el tramo final de la entrevista, Gieco se refirió a los preparativos para la 55.ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, prevista del 7 al 11 de enero de 2027.

El intendente señaló que el municipio y la Comisión de Apoyo trabajan en la organización del evento y reconoció que existe expectativa por las condiciones climáticas, aunque expresó su confianza en que el festival pueda desarrollarse con normalidad.

En cuanto a la programación musical, confirmó las actuaciones de Luciano Pereyra y Soledad Pastorutti, además de señalar que la grilla artística ya está cerrada y será anunciada próximamente.

Los trabajos también incluyen mejoras en el predio Martín Fierro, particularmente en los módulos sanitarios del complejo.

“Se van a encontrar este año con una remodelación total de los sanitarios”, adelantó Gieco, quien consideró que las obras representarán un cambio significativo para recibir al público.

“Ya estamos en modo festival y nos estamos preparando para eso”, concluyó el intendente.

Con obras de infraestructura en marcha, ampliación del sistema de vigilancia y los preparativos para uno de los principales encuentros culturales de la ciudad, Diamante comienza a organizar la agenda de los próximos meses con la mirada puesta en el verano de 2027.