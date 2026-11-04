Política
Diamante: el Concejo Deliberante destacó la actividad legislativa de 2026 y el trabajo en comisiones
La viceintendenta y presidenta del cuerpo, Sandra Morán, realizó un balance del período de sesiones y explicó cómo se analizan los proyectos antes de su aprobación. También se refirió a las iniciativas presentadas por instituciones y vecinos y a los preparativos para el Festival de Jineteada y Folclore, previsto del 7 al 11 de enero.
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