Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que durante la madrugada de este sábado se produjo un siniestro vial en la intersección de las calles 3 de Febrero y 25 de Mayo, que involucró a dos ciclomotores de 110 centímetros cúbicos.

El hecho fue advertido por personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando tareas de patrullaje preventivo, quienes acudieron de inmediato al lugar tras ser alertados sobre el accidente.

Al arribar, constataron que el choque se había producido entre dos motocicletas, conducidas por dos hombres jóvenes, quienes viajaban junto a una acompañante. Los tres ocupantes, todos mayores de edad, resultaron con escoriaciones y lesiones de carácter leve, por lo que recibieron asistencia en el lugar.

En tanto, los motovehículos fueron trasladados al depósito municipal, debido a que presentaban infracciones a las ordenanzas vigentes, quedando retenidos a disposición del Juzgado de Faltas.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, intervino personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el siniestro.