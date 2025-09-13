El primero se registró anoche, pasadas las 20 horas, en la intersección de Avenida Alfonsín y Gieco, donde el conductor de una pick-up Toyota Hilux colisionó con un caballo que había escapado de un predio cercano. A raíz del impacto, el animal sufrió una fractura en una de sus extremidades, por lo que debió recibir atención veterinaria. El rodado, en tanto, presentó daños menores. Según se informó, ambos propietarios asumieron un acuerdo particular para la resolución del hecho.

El segundo accidente ocurrió en la mañana de este sábado, en la esquina de Mitre y 27 de Febrero, donde chocaron un Ford Focus y una Ford Ranger. En este caso, no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales en ambos vehículos. Los conductores, ambos mayores de edad, también asumieron las gestiones correspondientes para la reparación.

Finalmente, desde la institución policial se recordó la importancia de mantener los cuidados al conducir y la responsabilidad de los propietarios de animales, quienes deben evitar que estos invadan la vía pública por los riesgos que implican para la seguridad vial.