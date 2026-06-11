La Municipalidad de Diamante invitó a participar de las actividades programadas del 13 al 16 de abril, con motivo de celebrarse Semana Santa. Ante el nuevo feriado que se aproxima, la grilla contempla desde muestra fotográfica, paseos náuticos y en carro, torneo de pesca, música en vivo y ferias, entre otras.

«En vísperas de esta nueva Semana Santa, el Municipio propone una oferta turística-cultural, tanto para visitantes como para nuestros vecinos. A la hora de elegir un destino para descansar o visitar en periodos cortos del año, Diamante es una opción importante dentro de la provincia de Entre Ríos» manifestó Diego Ré, Titular de Turismo.

Actividades programadas

Jueves a domingo

Paseos náuticos por el Paraná: Las salidas serán desde el Parque Nacional Pre Delta, desde las 10 a las 17.30 horas.

Exposición fotográfica «Diamante en Imágenes»: La convocatoria es abierta y la temática elegida es «Paisajes de la ciudad». Cada expositor podrá exhibir un total de 10 fotos y el tamaño es libre. Se realizará en la Ex Casa del Ejército (Esquina Echague y Alem) de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.

Sábado 15 y domingo 16

Feria de Micro emprendedores

Será en Plaza San Martin de 17 a 21 horas.

Sábado 15

Primer Encuentro Peñero «Un lugar para los amigos»

Es un evento privado y la Municipalidad invita a participar de una noche donde actuaran el Canoero, Papetti y Sueños del Norte, Julio Galarza y su Conjunto, Pocho Gaitán; Chulaca, Rodrigo y su Banda.

Será en el Salón Maraha a las 21:30 horas y los costos se fijaron en una entrada anticipada de 70 pesos y la general en 100 pesos.

Demostración de elaboración de huevos de Pascua

En Plaza San Martín a las 16 horas. Además habrá sorteos y entretenimiento para chicos.

Domingo 16

Encuentro Joven

Habrá música y la actuación del grupo diamantino «Sin Código» en el Mirador Hernán Pujato desde las 14 hasta las 19 horas.

Campeonato de Pesca de Costa

El Muelle Provincial es el lugar donde se llevará a cabo desde las 8 hasta las 12 horas.

Paseos en carro

La Plaza San Martín será el lugar de convocatoria a partir de las 15 horas.