Según se indicó, los efectivos fueron alertados sobre una situación violenta en el lugar y, al arribar con rapidez, constataron que un hombre armado con una escopeta se encontraba manteniendo un altercado con su ex pareja y con una hija mayor de edad. Asimismo, se estableció que sobre el individuo pesaban medidas judiciales vigentes en una causa por violencia de género, las cuales estaban siendo incumplidas.

Ante la gravedad de la situación, los agentes procedieron de inmediato a reducir al hombre, de 54 años de edad, quien al advertir la presencia policial intentó ocultar el arma. En el procedimiento se secuestró una escopeta calibre 16 junto con cartuchería, mientras que el personal policial brindó contención y resguardo a las dos mujeres involucradas y a una niña pequeña que también se encontraba en la vivienda.

Tras dar intervención al Ministerio Público Fiscal, se dispuso la inmediata detención del agresor y su traslado a la Alcaidía Policial. El sujeto quedó acusado de los delitos de desobediencia judicial y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego, quedando a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.