El martes 13 de enero se realizó en Diamante la ceremonia de premiación de los mejores jinetes y tropillas de la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos más emblemáticos de la tradición gaucha en Entre Ríos. La jornada incluyó además la Final del Campeonato de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas, consolidando un cierre de alto nivel para la edición 2026 del festival.

Homenajes

Durante el acto se rindieron emotivos homenajes a referentes históricos del Festival. Fue reconocido Agustín Sánchez por su labor como jurado en el Campo Lisardo Gieco; Miguel Gómez, por su destacada trayectoria en la animación del campo durante 25 ediciones; y Ernesto Dalmiro “Miro” Jofré, por su valioso aporte al engrandecimiento del Festival Nacional de Jineteada y Folclore.

Asimismo, en los días previos se recordó a los músicos Jorge Méndez y Raúl Barboza, fallecidos en 2025, quienes dejaron una huella profunda en la música y la cultura popular.

Campeones de la Jineteada 2026

La edición cerró con la consagración de los campeones, quienes recibieron una estatuilla realizada por el artesano diamantino Marcelino Burne.

Categoría Bastos:

1º Martín Quinteros (Jovita, Córdoba) en “La Deseada”, de Papes.

2º Enzo Carlesi (Maidana, Chaco) en “El No Me Olvides”, de Rionda.

3º Lucas Daniel Pedernera (Villa Mancay, Córdoba) en “La Niebla”, de Perret.

4º Nelson Aguirre (Finca La Costa, Salta) en “El Dorado”, de Pergolesi.

Categoría Clinas:

1º Cristian Toledo (Lincoln, Buenos Aires) en “La Ardilla”, de Simo.

2º Oscar Alberto Lucero (Alvear, Santa Fe) en “El Piojo”, de Oggero.

3º Nardi Oscar Izaguirre (Ibicuy) en “La Garrafita”, de Mendizábal.

4º Agustín Leiva (Villaguay) en “El Cola Fina”, de Palen.

La tropilla ganadora fue “Los Taitas”, de Julio y Fermín Mendizábal, de Rauch, Buenos Aires.

En tanto, la distinción a la Mejor Corcoveada fue para el reservado “El Cachetazo”, de Mendizábal, montado por el jinete Brian Gómez.

Campeonato de Destrezas Gauchas

También se disputó la final del Campeonato de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas, en la categoría Cuero Tendido.

Los ganadores fueron:

1º Kevin Rodríguez (Rauch) en “La Tijera”, de José Andraca.

2º Jorge Romero (San Cristóbal, Santa Fe) en “El Debutante”, de Luis Amado.

3º Joel Domínguez (Brandsen, Buenos Aires) en “El Payaso”, de Leoz.

En cuanto a los criadores, los premios fueron para:

1º Hermanos Leoz, de Indio Rico, Buenos Aires.

2º Gustavo Solsona, de La Pampa.