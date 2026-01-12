La ciudad de Diamante vivió uno de los momentos más emotivos de la tercera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore con la elección de la Paisana Nacional 2026, una ceremonia que volvió a poner en valor las raíces gauchas y la identidad cultural de la región.

El evento reunió a autoridades locales, integrantes del jurado y a decenas de familias que acompañaron con orgullo a las jóvenes postulantes, en una velada marcada por el respeto a las tradiciones y el clima festivo. La apertura estuvo acompañada por la entrega de obsequios y atributos por parte de la Municipalidad y de la paisana saliente, Iara Ramírez, mientras el público disfrutaba de una cuidada puesta en escena, con arreglos florales y detalles organizativos que realzaron el carácter del acto.

Cada una de las participantes demostró no solo simpatía y belleza, sino también un profundo conocimiento sobre la cultura gaucha, las tradiciones locales y la identidad del pueblo entrerriano, reafirmando el sentido del certamen como un espacio de representación y compromiso cultural.

Una representante para todo un año

Luego del desfile y la evaluación del jurado, se conoció el veredicto que consagró a Melanie Hereñú, de la Agrupación “Nuestra Señora de Aránzazu” de Victoria, como Paisana Nacional 2026. En tanto, Angelina Ricle, de la Agrupación diamantina “Punta Gorda”, fue elegida Primera Paisana, y Ludmila Natalí Córdoba, de la Agrupación “La Sortija” de Diamante, se consagró como Segunda Paisana.

La proclamación fue recibida con un cerrado aplauso del público y con visibles muestras de emoción por parte de las familias y amistades de las jóvenes, que celebraron la distinción en un clima de alegría, orgullo y profundo sentido de pertenencia.

La Elección de la Paisana volvió a consolidarse como uno de los momentos más esperados del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, reafirmando el compromiso de Diamante con la preservación y difusión de las tradiciones que forman parte del patrimonio cultural argentino.