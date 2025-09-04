El hecho ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Polo, conducido por un hombre de 52 años, colisionó con una motocicleta Honda 110 cc, en la que se desplazaba un joven de 20 años acompañado por un menor de edad.

De inmediato intervino en el lugar personal del Comando Radioeléctrico, que asistió a las personas involucradas. Los ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital local, donde recibieron atención médica y se constató que no presentaban lesiones de consideración.

Desde la fuerza policial señalaron que, tras la asistencia inicial y las verificaciones médicas, la situación quedó bajo control y no fue necesario realizar derivaciones.