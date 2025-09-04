Policía de Entre Ríos
Diamante: choque entre un auto y una moto no dejó heridos de gravedad
La Jefatura Departamental Diamante informó que en la tarde de este jueves se registró un siniestro vial en la intersección de calles Andrade y Alem, en la ciudad de Diamante.
El hecho ocurrió cuando un automóvil Volkswagen Polo, conducido por un hombre de 52 años, colisionó con una motocicleta Honda 110 cc, en la que se desplazaba un joven de 20 años acompañado por un menor de edad.
De inmediato intervino en el lugar personal del Comando Radioeléctrico, que asistió a las personas involucradas. Los ocupantes de la moto fueron trasladados al Hospital local, donde recibieron atención médica y se constató que no presentaban lesiones de consideración.
Desde la fuerza policial señalaron que, tras la asistencia inicial y las verificaciones médicas, la situación quedó bajo control y no fue necesario realizar derivaciones.