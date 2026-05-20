Entre quienes buscan adelgazar, es frecuente escuchar que ciertos tés “aceleran el metabolismo” o ayudan a “quemar grasa”. La idea resulta atractiva por tratarse de una bebida simple, económica y fácil de incorporar a la rutina diaria. Sin embargo, especialistas advierten que su papel en la pérdida de peso suele estar sobredimensionado.

El médico nutriólogo Nataniel Viuniski, magíster en nutrición y alimentos y miembro del Consejo para Asuntos Nutricionales de Herbalife, explicó que el té puede ser un complemento dentro de un estilo de vida saludable, pero nunca el factor principal del adelgazamiento.

“El descenso de peso ocurre cuando existe un conjunto de hábitos bien estructurados, como una alimentación equilibrada, actividad física, sueño adecuado y constancia en el tiempo, generando un déficit calórico sostenido”, sostuvo.

¿El té adelgaza por sí solo?

La respuesta es clara: mito.

Aunque variedades como el té verde, negro y mate contienen compuestos bioactivos, entre ellos cafeína, que pueden aumentar levemente el gasto energético, mejorar el estado de alerta o prolongar la disposición física, estos efectos son modestos.

Los especialistas remarcan que, si bien pueden contribuir mínimamente a elevar el gasto calórico, no generan una pérdida de grasa significativa por sí solos ni reemplazan una estrategia nutricional adecuada.

Beneficios que van más allá del peso

En este caso, se trata de una verdad.

Más allá de su relación con el adelgazamiento, el té — especialmente los derivados de la planta Camellia sinensis, como el té verde — ha sido objeto de numerosos estudios por sus potenciales beneficios para la salud.

Diversas investigaciones científicas sugieren que su consumo regular podría contribuir a una leve reducción de la presión arterial, mejorar discretamente la glucosa en ayunas y asociarse con menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como accidentes cerebrovasculares.

Sin embargo, los especialistas aclaran que muchos de estos estudios muestran asociaciones y no una relación directa de causa y efecto.

¿El edulcorante perjudica el adelgazamiento?

También es un mito.

Existe la creencia de que los edulcorantes pueden alterar el metabolismo o estimular la liberación de insulina, dificultando la pérdida de peso. No obstante, la evidencia científica actual indica que los edulcorantes no calóricos tienen, en general, un efecto neutro sobre la glucemia y la respuesta insulínica.

Además, reemplazar azúcar por edulcorantes puede ayudar a disminuir la ingesta calórica diaria, lo que favorece el control del peso.

Aun así, algunos especialistas advierten que mantener el hábito de consumir sabores intensamente dulces podría dificultar ciertos cambios alimentarios en algunas personas.

¿Se puede consumir té sin límites?

Definitivamente, no.

El hecho de que se trate de una bebida natural no significa que pueda tomarse sin control. Tés con cafeína, como el verde, negro o mate, pueden provocar ansiedad, palpitaciones, molestias digestivas e insomnio, especialmente si se consumen en exceso o en personas sensibles.

Además, los llamados productos “detox” o con efecto laxante deben usarse con extrema precaución, ya que pueden generar pérdida excesiva de líquidos y minerales, alteraciones intestinales y afectar el funcionamiento natural del organismo.

También se recomienda especial atención en embarazadas, personas con hipertensión, enfermedades cardíacas, renales o quienes consumen medicación de manera habitual.

Un hábito saludable dentro de una rutina equilibrada

Los especialistas coinciden en que incluir té en la rutina puede ser una estrategia positiva, siempre dentro de un enfoque integral de salud.

Además de aportar hidratación, puede sustituir bebidas azucaradas o ultraprocesadas, y ofrecer antioxidantes con efectos metabólicos leves.

Como recomendación práctica, se sugiere adaptar el tipo de té según el momento del día:

Con cafeína (verde, negro o mate): por la mañana o antes de la actividad física.

por la mañana o antes de la actividad física. Sin cafeína (manzanilla, anís, hierbas suaves): por la noche, para no afectar el descanso.

La recomendación general es mantener un consumo moderado, que puede rondar hasta un litro diario, siempre ajustado a la tolerancia individual y bajo orientación profesional en casos específicos.

En el Día Mundial del Té, el mensaje de los expertos es claro: el té puede ser un aliado para la salud, pero no una solución mágica para adelgazar. El verdadero cambio sigue dependiendo de hábitos sostenidos y una vida equilibrada.