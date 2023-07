Cada 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a rendir homenaje a esos fieles amigos de cuatro patas que comparten incondicionalmente sus vidas con los humanos. Es un día para reconocer la importancia de brindarles una vida digna y para concientizar sobre las responsabilidades que conlleva tener una mascota en nuestros hogares.

A nivel mundial, los perros son los animales de compañía más populares, y en aproximadamente uno de cada tres hogares, estos encantadores peludos forman parte de la familia. En países como Argentina, México y Brasil, la incidencia de tenencia de mascotas, especialmente perros, es muy alta, lo que refleja el estrecho vínculo que existe entre los seres humanos y sus amigos caninos.

El avance de la ciencia ha tenido un impacto positivo en la vida de los perros, ya que en las últimas cuatro décadas, su expectativa de vida se ha duplicado. Esto se traduce en más años compartiendo momentos especiales con nuestros compañeros leales. Sin embargo, este progreso también plantea desafíos, como el hecho de que un cuarto de los perros no recibe las vacunas de refuerzo necesarias. Los tutores que justifican no vacunarlos suelen argumentar que no es necesario, pero esto representa un grave problema, ya que aumenta el riesgo de diversas enfermedades, incluidas aquellas que pueden transmitirse de animales a humanos (zoonóticas).

La vacunación es un aliado fundamental para mantener la salud de nuestras mascotas y prevenir enfermedades graves. Los veterinarios establecen un calendario de vacunación que suele comenzar cuando los perros tienen entre 6 y 8 semanas de vida. Entre las vacunas más importantes se encuentran:

1. Vacuna contra el moquillo canino o Distemper: Esta enfermedad altamente contagiosa ataca los órganos, incluido el sistema nervioso, y puede dejar secuelas permanentes incluso después de que el perro se recupere. El virus se transmite a través de las secreciones de los ojos y la nariz de perros infectados, lo que facilita el contagio en el contacto cercano entre animales.

2. Vacuna contra el parvovirus: Una enfermedad infecciosa y letal que afecta principalmente el intestino. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea con sangre y fiebre. Es especialmente grave en cachorros y puede transmitirse a través de la materia fecal contaminada por el virus, que puede sobrevivir en el ambiente durante meses.

3. Vacuna contra la traqueobronquitis infecciosa canina o "tos de las perreras": Esta enfermedad respiratoria es altamente contagiosa y puede causar una enfermedad prolongada y angustiante para la mascota y el dueño. Los síntomas incluyen tos seca, secreción nasal y ocular, estornudos, dificultad para respirar y taquipnea.

Además de la vacunación, hay otras prácticas de cuidado esenciales para mantener a nuestras mascotas saludables y felices:

• Mantener el calendario de vacunación al día.

• Desparasitar a las mascotas internamente y ante pulgas y garrapatas todos los meses.

• Evitar la automedicación y consultar siempre con un veterinario de confianza ante cualquier problema o duda.

• Participar en las campañas de prevención de la rabia y asegurarse de que nuestros perros reciban su vacuna anualmente, como lo exige la ley en muchos países.

El amor incondicional que los perros nos brindan merece ser correspondido con el mejor cuidado y atención. Gracias a los avances en la ciencia y la conciencia cada vez mayor sobre la importancia del bienestar de nuestros amigos de cuatro patas, podemos disfrutar de su compañía durante más años. Al brindarles una vida digna y cuidar de su salud, garantizamos que nuestras mascotas sean felices y libres de enfermedades, y, a su vez, protegemos la salud de nuestras familias y comunidades. Celebremos el Día Mundial del Perro recordando la importancia de cuidar y amar a nuestros leales amigos caninos en todo momento.