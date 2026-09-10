Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha impulsada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La jornada busca poner el foco en la prevención, promover el diálogo y fortalecer las redes de acompañamiento. En Crespo, la Municipalidad aprovechó la fecha para visibilizar los distintos espacios de salud mental, prevención y orientación que funcionan durante todo el año.

El mensaje central apunta a una idea sencilla: pedir ayuda, escuchar y acompañar también son formas de prevenir.

“Cualquiera puede estar atravesado por esto”

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental, adicciones y prevención del suicidio, y valoró la existencia en la ciudad del Centro Integral de Salud Mental y Adicciones.

“Antes, el tema de la salud mental y particularmente el suicidio no se hablaba. Se vio que es más efectivo hablar, poner las problemáticas arriba de la mesa y buscar soluciones”, señaló.

Cerutti también remarcó la importancia de que quienes atraviesan una situación de crisis sepan dónde recurrir.

“Cualquiera puede estar atravesado por esto. Siempre hay un apoyo, una mano que se puede dar. Eso es lo que tenemos que transmitir”.

Según planteó, se trata de una problemática transversal que requiere el compromiso de toda la comunidad.

Los jóvenes, entre las prioridades de prevención

La psicóloga Sabrina Angresano, integrante del Área de Salud Mental y Adicciones del Municipio, explicó que las acciones de prevención se desarrollan durante todo el año y que durante septiembre se reforzarán con diferentes propuestas.

Entre ellas se encuentran la Juegoteca Barrial de Emociones y el Rincón de Escucha Itinerante, que también lleva propuestas de acompañamiento a instituciones educativas.

Angresano señaló que el trabajo incluye tanto a las personas que atraviesan situaciones relacionadas con la salud mental o los consumos como a sus familias.

“La franja etaria más compleja en relación con el suicidio es la de 15 a 29 años. Por eso apuntamos especialmente a esta población, sin descuidar a los niños y adultos”.

Línea 135: una opción para pedir orientación

A nivel provincial se desarrolla la campaña “Decilo. Hablemos de suicidio”, que busca visibilizar la problemática y promover el diálogo como herramienta de prevención.

Entre los recursos disponibles se encuentra la Línea 135, un servicio gratuito y confidencial de atención durante las 24 horas, todos los días del año.

La posibilidad de comunicarse no está limitada a quienes atraviesan una crisis. También pueden recurrir a este servicio familiares, docentes y personas que buscan orientación para acompañar a alguien cercano.

“Hay profesionales del otro lado que están escuchando, orientando y articulando con los centros de salud y el hospital, para que cada persona pueda recibir el abordaje que necesita”, explicó Angresano.

Centro Integral de Salud Mental y Adicciones

Uno de los principales espacios municipales funciona en el edificio del Centro Integral de Salud Mental y Adicciones, inaugurado este año.

La doctora Alejandra Dubs, del Área de Salud, aclaró que el Centro no está destinado a la atención de urgencias, sino que cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja junto a psicólogos y profesionales de psiquiatría.

“Desde que se abrió este espacio estamos viendo a familiares, pacientes y personas que se sienten angustiadas o tristes. Escucharlos y acompañarlos es muy importante”, señaló.

El objetivo también es que los vecinos conozcan el lugar y sepan que pueden acercarse para recibir orientación y una primera escucha profesional.

Actualmente funcionan allí:

Espacio de Primera Escucha en Salud Mental y Adicciones.

Consultorio sobre Consumo Problemático.

Espacio de Orientación Familiar.

Taller semanal “Padres en Acción”.

📍 Corrientes 1684, entre Rodríguez Peña y Roque Sáenz Peña.

🕗 Atención: lunes a viernes, de 8:00 a 12:00.

📱 Turnos: WhatsApp 54 9 3434 64-8838.

Orientación para familias y herramientas para la crianza

El Espacio de Orientación Familiar ofrece asesoramiento y contención ante situaciones relacionadas con la dinámica familiar, la comunicación, los vínculos, los límites y la crianza.

Dentro de esta propuesta funciona “Padres en Acción”, destinado a madres, padres y responsables del cuidado de niños y adolescentes.

Los encuentros abordan cuestiones como la comunicación familiar, la regulación emocional, los límites con afecto, el uso de la tecnología y la construcción de vínculos saludables.

También está la Juegoteca Barrial de Emociones, una propuesta itinerante que utiliza el juego para ayudar a niños y niñas a reconocer, expresar y regular sus emociones.

Espacios de escucha para adolescentes

Para adolescentes y jóvenes, el Municipio desarrolla distintas propuestas de encuentro y orientación.

“Mi Espacio Joven” ofrece un ámbito para conversar sobre emociones, vínculos, consumo problemático, ESI, bullying y redes sociales.

En tanto, “Intensamente Online” trabaja junto a las escuelas sobre el uso responsable de la tecnología, ciberbullying, grooming y otras situaciones vinculadas al entorno digital.

A esto se suma el Rincón de Escucha Itinerante, que funciona en escuelas secundarias y permite acercar información, orientación y acompañamiento profesional a los adolescentes.

Prevención de consumos y acompañamiento

El Espacio de Primera Escucha en Salud Mental y Adicciones brinda contención y orientación a personas que atraviesan estas situaciones, además de acompañar a familiares y amigos.

También funciona el Consultorio Ambulatorio de Consumo Problemático, con un espacio terapéutico y seguimiento personalizado.

El Dispositivo Grupal de Recuperación acompaña procesos de recuperación y busca fortalecer las redes de apoyo. El Municipio, además, facilita el traslado y acompañamiento de quienes participan del Grupo de Recuperación de Adicciones de Libertador San Martín.

A estas iniciativas se suman grupos psicoeducativos para varones y mujeres, destinados a generar espacios de reflexión y fortalecer recursos personales y sociales.

Atención psicológica gratuita en Crespo

La Municipalidad también ofrece atención psicológica gratuita en los centros de salud municipales, con espacios confidenciales para abordar distintas situaciones vinculadas al bienestar emocional.

Centro Comunitario “Dr. Salustiano Minguillón”

📍 España 748

📞 4951160, interno 237

📱 WhatsApp: 3434050027

Edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”

📍 Mendoza 855

📞 4951160, interno 216

📱 WhatsApp: 3434574434

Centro de Salud Municipal “San Miguel”

📍 Los Reseros y Linares Cardozo

📞 4951160, interno 235

📱 WhatsApp: 3434678470

También es posible consultar y solicitar orientación sobre salud mental y adicciones en la Dirección de Desarrollo Humano, ubicada en 25 de Mayo 907, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.

📞 4951160, interno 105

En una fecha que busca instalar la prevención en la agenda pública, el mensaje que se plantea desde Crespo es que hablar, escuchar y saber dónde recurrir puede ser el primer paso para acompañar a una persona que está atravesando un momento difícil.