La leche forma parte de la alimentación de millones de personas y aporta distintos nutrientes que cumplen funciones importantes en el organismo. Entre ellos se encuentran el calcio, las proteínas, el fósforo, el potasio y algunas vitaminas, componentes vinculados con el crecimiento y el desarrollo durante la infancia.

Cada año, el último miércoles de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Leche Escolar, una fecha que busca destacar la importancia de una alimentación adecuada durante la etapa escolar y el aporte que pueden realizar los programas de distribución de leche en las escuelas.

Una iniciativa de la FAO

La fecha fue establecida en el año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el objetivo de promover el consumo de leche durante la infancia y visibilizar su aporte nutricional.

La iniciativa también pone el foco en los programas de alimentación escolar, considerados una herramienta para facilitar el acceso de los niños a alimentos nutritivos y contribuir a mejorar sus hábitos alimentarios.

Estos programas tienen además una dimensión social, especialmente en contextos donde las familias enfrentan dificultades para garantizar una alimentación adecuada durante todo el año.

El aporte nutricional de la leche

Entre los nutrientes que pueden encontrarse en la leche se destacan el calcio y las proteínas, además de fósforo, potasio, magnesio y vitaminas como A, B y D, dependiendo también del tipo de leche y de su fortificación.

El calcio cumple funciones relevantes para el organismo y participa, entre otros procesos, en el mantenimiento de los huesos y dientes, la función muscular y la transmisión de los impulsos nerviosos.

Durante la infancia y la adolescencia, una alimentación equilibrada es especialmente importante porque se trata de etapas de crecimiento y desarrollo.

Alimentación y aprendizaje

La alimentación durante los años escolares también está vinculada con las condiciones necesarias para el aprendizaje.

Por ese motivo, los programas de alimentación escolar no se limitan a ofrecer un alimento determinado, sino que forman parte de políticas orientadas a mejorar el acceso a una nutrición adecuada y favorecer la permanencia de los niños en el sistema educativo.

Según datos difundidos en el marco de esta conmemoración, alrededor de 160 millones de niños reciben leche mediante programas de alimentación escolar en 62 países.

El Día Mundial de la Leche Escolar busca así poner en discusión la importancia de garantizar una alimentación adecuada durante la infancia y recordar que el acceso a alimentos nutritivos también forma parte de las condiciones necesarias para el desarrollo y la educación.