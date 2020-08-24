Con la publicación de contenidos especiales en diversos formatos, que incluyen la presentación de material audiovisual, homenajes, jornadas sobre su obra y clases magistrales, será hoy homenajeado el gran escritor argentino Jorge Luis Borges, a 121 años de su nacimiento.

En la jornada en la que se celebrará el día del lector, este lunes 24 de agosto a las 18:00 horas, se realizará una conmemoración que será transmitida a través del canal del Centro Cultural Kirchner en YouTube y su cuenta de Facebook, en la que participarán el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la presidenta y creadora de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, María Kodama, y su vicepresidente, Fernando Flores; los profesores Graciela Maturo y Lucas Adur, y el docente y periodista Pablo De Vita y habrá intervenciones musicales a cargo del Ensamble Fundación Borges.

También estarán disponibles en la web y el canal del Centro Cultural en YouTube las clases magistrales en las que el escritor y ensayista Ricardo Piglia (1941-2017) analiza la obra de Jorge Luis Borges, en una producción conjunta entre la Televisión Pública Argentina y la Biblioteca Nacional.

En conjunto con el Archivo General de la Nación se presentará “Borges, por él mismo”, que ofrece acceso a parte del repositorio que la institución histórica conserva en torno al emblemático escritor, y en el canal de Spotify del CCK estará disponible la serie de audios grabados en 1970 como audiolibro, en los que Borges lee y comenta textos propios emblemáticos, como “Fundación mítica de Buenos Aires”, «El Golem” y “Borges y yo”, entre otros.

Además la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) auspiciará las actividades que realizará la Fundación Internacional Jorge Luis Borges en homenaje al escritor en el 121° aniversario de su nacimiento, que comenzarán el 24 de agosto y culminarán el 17 de septiembre con una teleconferencia en la que participarán la UNTREF y la Brown University.

Ese marco, el viernes 28 y sábado 29 tendrán lugar las Jornadas Borges 2020, organizadas junto con FYLOCIT UBA y el Foro Ecuménico Social, en las que especialistas en la obra del autor reflexionarán sobre intertextualidades borgeanas y sobre las relecturas de los libros «El Hacedor» y «El informe de Brodie».

Este ciclo finalizará el 17 de septiembre con una teleconferencia entre la Brown University y la Untref sobre El amor en español, en la que expondrá el coleccionista, escritor y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, Julio Crivelli.

Los interesados en participar pueden hacerlo registrándose. Las actividades son gratuitas y los inscriptos podrán formular preguntas y comentarios.

A su vez, el ministerio de Cultura porteño presentará, en la web Cultura en Casa, la clase magistral brindada por Beatriz Sarlo en 2016, en la que la ensayista reflexiona en torno a la argentinidad de Borges y fue organizada por El Cultural San Martín.