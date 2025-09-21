Con la llegada de la primavera y la celebración del Día del Estudiante, miles de jóvenes en todo el país se preparan para disfrutar de encuentros y actividades al aire libre. Sin embargo, mientras ellos celebran, la seguridad se posiciona como una de las principales preocupaciones de las familias argentinas.

De acuerdo con un informe del Observatorio de Seguridad de Verisure, elaborado junto con CIO Investigación, el 91% de los padres educa a sus hijos en materia de seguridad, y entre las medidas más frecuentes se destaca la comunicación constante: el 74% les pide a sus hijos que envíen mensajes o realicen llamadas para confirmar que están bien.

El estudio, que analizó las respuestas de 300 personas, también refleja otras recomendaciones habituales de los adultos: no hablar con desconocidos (71%) y moverse siempre en grupo (66%). Estas conductas de prevención se vinculan con los principales temores de los padres: que sus hijos sufran un robo con violencia en la vía pública (67%) o que puedan ser víctimas de abuso por parte de un mayor (59%).

“En Verisure, Guardián es una poderosa herramienta tecnológica de seguridad en la que el menor puede detallar hacia dónde se dirige. Verisure recibe señales periódicas con la ubicación y, si no confirma su llegada, activamos el protocolo de emergencia”, explicó Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones en Verisure Argentina.

El informe destaca, además, el rol de la tecnología como aliada en la protección de los jóvenes. Herramientas como Guardián Verisure permiten que los menores estén acompañados a la distancia: la aplicación envía la ubicación en tiempo real a una Central de Alarmas, disponible las 24 horas, y ofrece un botón S.O.S. para pedir ayuda en caso de emergencia.

Así, mientras el Día del Estudiante se vive con alegría y libertad, la seguridad sigue siendo un eje central para las familias, que combinan educación, comunicación y nuevas soluciones tecnológicas para garantizar el bienestar de sus hijos.