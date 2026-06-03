La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) se suma a la celebración del Día de la Tierra, que tiene lugar este viernes 22 de abril en todo el mundo, con un mensaje de concientización a la población para cuidar el planeta, especialmente contra el cambio climático y el calentamiento global.

“En las últimas décadas, NASA ha estado viendo el derretimiento de los polos, tanto del Ártico como del Antártico. Así como también el incremento del nivel del mar y de las temperaturas, los gases de efecto invernadero”, expuso Yasmina Martos, científica de la Tierra y planetaria del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la agencia aeroespacial estadounidense durante una entrevista con Voz de América.

Abordar la situación a gran escala

Con toda esta “gran cantidad de evidencias de cambio climático”, la experta recalca que luchar contra este fenómeno es algo que se debe “abordar a gran escala y a nivel internacional” para evitar males mayores.

Gracias a las políticas que se han implementado al respecto, Martos asegura que, por ejemplo, la capa de ozono, la capa que envuelve a la Tierra que impide que los rayos solares y ultravioleta afecten a los seres humanos, “se ha ido recuperando”.

“Los humanos y los gobiernos han tomado medidas para no tener ciertas emisiones hacia la atmósfera, que afectaban a este componente que es vital. La capa de ozono es vital para los seres vivos en la Tierra”, comenta Martos, que trabaja en las instalaciones de NASA en Maryland.

¿En qué se observa el cambio climático?

A pesar de eso, el equipo de NASA encargado de monitorear los cambios del planeta también ha visto como han evolucionado “algunas zonas donde ahora emergen las sequías” o “lugares que antes no se inundaban y ahora sí”.

“Primero se hace la observación y se comprueba de que algo está cambiando. Un ejemplo muy bueno es el hielo ya que ahora estamos viendo que hay menos hielo porque eso lo ha estado observando NASA con satélites. Lo que se intenta es dar una explicación de por qué se está derritiendo el hielo y si se puede hacer algo para que eso cambie”, agrega.

El preocupante aumento del nivel del mar

“El incremento del nivel del mar, que está afectando a zonas de la costa”, también es un aspecto que, a juicio de la científica que estudió Física en la Universidad Complutense de Madrid, está preocupando a los funcionarios de NASA.

Sobre eso, señalaba que “hay un momento específico en el que se derrite una gran cantidad de hielo de manera instantánea y eso hace que se eleve el nivel del mar”. “Eso se ha observado a lo largo de la historia de la Tierra, pero ahora nos estamos acercando de forma mucho más rápida de lo que debería de ocurrir debido a las emisiones de los humanos”, comenta y recalca que “eso es algo que tiene consecuencias en las civilizaciones porque una gran población vive en las costas”.

“En el momento en que eso ocurra, esa elevación del nivel del mar será muy rápida”, advertía aclarando que “se sabe que ocurrirá algún día, pero no se sabe cuándo” y que “para volver a formar todo ese hielo en la Antártida se necesitan millones de años”.

NASA está dedicando un equipo especial para estudiar esta situación y tratar de predecir el momento en qué podría pasar algo relacionado con el aumento del nivel del mar y las implicaciones que tendría en la sociedad. “Lo que hacemos nosotros es estudiar cómo se ha comportado la Tierra en ese aspecto en concreto en el pasado reciente y cómo de diferente es ese pasado reciente con lo que está ocurriendo ahora con la componente humana”, dijo.

Educar a la población

La agencia aeroespacial tiene una serie de herramientas disponibles para el público en general para educar y concientizar sobre esta problemática, que pueden consultarse a través de internet.

“Lo primero y lo más importante es mantenerse informado”, sostuvo Martos durante la entrevista