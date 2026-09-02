Este 2 de septiembre, Día de la Industria, la Municipalidad de Crespo puso en valor las acciones desarrolladas durante los últimos meses para fortalecer el sector productivo local, con especial foco en el Parque Industrial de Crespo (PIC).

El intendente Marcelo Cerutti destacó el perfil productivo de la ciudad y el rol que tienen las empresas, emprendedores y trabajadores en la generación de empleo y crecimiento económico.

“Si hablamos de desarrollo, necesariamente hablamos de producción. Crespo tiene una identidad productiva clara, vinculada a la industria, al campo, a la avicultura, el comercio y al entramado de pequeñas y medianas empresas que generan empleo y sostienen el crecimiento local”, señaló.

Cerutti también reconoció a quienes integran el entramado industrial de la ciudad y afirmó que constituyen “el motor que impulsa el crecimiento”.

Obras y mejoras en el Parque Industrial de Crespo

Durante los últimos meses, el Municipio llevó adelante diferentes intervenciones en el PIC, tanto en infraestructura como en mantenimiento y señalización.

Entre las principales acciones se encuentran la reparación del tejido olímpico sobre calle Gerardo Eichhorn, dañado por la tormenta de noviembre pasado, y el retiro de cartelería deteriorada u obsoleta.

También avanza la construcción de la nueva obra identificatoria del Parque Industrial en su ingreso, junto con la instalación de cartelería frente a las empresas radicadas en el predio.

En materia vial se realizaron trabajos de limpieza, compactación y mantenimiento sobre Gerardo Eichhorn, además de la apertura y compactación de nuevos tramos de calles.

Uno de los proyectos actualmente en ejecución es la pavimentación de calle Marcelo Fontana, entre Santiago Besler y Micieslao Trembecki.

También se trabaja en la colocación de nomencladores en diferentes intersecciones y en la apertura de calle Bellamín Pach entre Santiago Besler y Gerardo Eichhorn.

Más iluminación y seguridad para quienes trabajan

Otro de los frentes de trabajo está relacionado con la infraestructura eléctrica y la seguridad vial.

Sobre calle Democracia, entre Alemanes del Volga y Ruta Nacional Nº 12, se colocaron columnas y artefactos para mejorar el alumbrado público y brindar mejores condiciones a quienes concurren diariamente al Parque Industrial.

Además, se instaló cartelería en la ciclovía que conecta el Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín con el PIC, señalizando su uso prioritario para quienes se trasladan hacia sus lugares de trabajo en bicicleta o moto.

Entre las tareas de mantenimiento también se incluyeron trabajos en el ingreso al Parque Industrial, limpieza y acondicionamiento de cunetas y el sellado de juntas en el primer tramo del acceso.

Inversiones y nuevos lotes para industrias

El crecimiento del PIC también se refleja en la incorporación de nuevas inversiones.

Durante el período señalado por el Municipio se firmaron 15 boletos de compra-venta de lotes: uno en 2024, siete en 2025 y otros siete durante 2026.

Los terrenos fueron adquiridos tanto por empresas que ya están instaladas en el Parque y buscan ampliar sus instalaciones como por nuevas industrias interesadas en radicarse en Crespo.

Desde el Municipio destacan que cada operación representa una oportunidad para incrementar la capacidad productiva y generar nuevos puestos de trabajo.

Nueva infraestructura eléctrica

Un paso importante para acompañar ese crecimiento fue la puesta en servicio de una nueva subestación transformadora por parte de La Agrícola Regional (LAR), el 16 de mayo de 2026.

La obra permitió incrementar la capacidad energética destinada al nuevo sector del Parque Industrial y apunta a garantizar un suministro más estable para las industrias existentes y futuros emprendimientos.

Un espacio propio para las empresas

Otra de las iniciativas en marcha es la construcción de la futura sede de la Asociación Civil del Parque Industrial Crespo.

El Municipio donó una porción de terreno y realizó los planos del proyecto. El edificio tendrá aproximadamente 275 metros cuadrados cubiertos y contará con un diseño que incorpora unos 18.000 ladrillos PET fabricados en el Parque Ambiental de Crespo.

El proyecto contempla:

Recepción y hall de acceso.

Sala de reuniones para 20 personas.

Sala de conferencias con capacidad para 100 personas.

Sanitarios diferenciados y accesibilidad universal.

Kitchenette para reuniones y eventos.

El objetivo es que el edificio funcione como un espacio institucional para reuniones, capacitaciones y encuentros entre empresas e instituciones vinculadas al Parque Industrial.

Capacitación para cubrir las demandas del sector

El fortalecimiento industrial también se plantea desde la educación y la formación laboral.

A través de convenios con universidades se implementaron carreras vinculadas con las necesidades del sector productivo, entre ellas:

Tecnicatura Universitaria en Programación.

Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica.

Tecnicatura en Mantenimiento Industrial.

Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos.

Además, se desarrollaron capacitaciones en Tornería Metal Mecánica, con certificación de UADER y Escuela Técnica, y en Operador de CNC láser de corte, con certificación de la UTN.

La propuesta busca generar recursos humanos capacitados para acompañar las necesidades actuales y futuras de las empresas locales.

Una plataforma para conectar empresas y trabajadores

Entre los proyectos previstos para este año aparece también una plataforma web de empleo, pensada para facilitar el vínculo entre quienes buscan trabajo y las empresas que necesitan incorporar personal.

El sistema permitirá que las personas carguen su currículum vitae y que las empresas y organizaciones publiquen búsquedas laborales.

Según el Municipio, la herramienta permitirá centralizar y agilizar el contacto entre oferta y demanda laboral, acompañando el crecimiento del sector productivo.

Un Parque Industrial que busca seguir creciendo

El balance presentado por la Municipalidad incluye además tareas de limpieza, desmalezado, mantenimiento, plantación de 40 árboles y el avance en la modificación del reglamento interno del PIC.

También se realizó el 6º Relevamiento Económico Productivo del Parque Industrial, a cargo de la Oficina Municipal de Estadísticas, con el objetivo de contar con información actualizada sobre la actividad.

Para Cerutti, el desafío pasa por sostener una estrategia de crecimiento basada en la articulación entre el sector público y privado.

“Cuando los sectores privado y público trabajamos juntos, generamos resultados beneficiosos y concretos, produciendo más empleo, incorporando innovación y creando oportunidades para nuestras familias”, afirmó.

En ese sentido, el intendente definió al Parque Industrial como un espacio que representa no solo el presente productivo de Crespo, sino también parte del futuro de una ciudad que busca crecer con trabajo, educación, inversión e innovación.

¿Por qué se celebra el Día de la Industria?

El Día de la Industria en Argentina se conmemora cada 2 de septiembre. La fecha está vinculada con la primera exportación registrada en la historia del país, ocurrida el 2 de septiembre de 1587, cuando la carabela San Antonio partió desde el fondeadero del Riachuelo, en Buenos Aires, con destino a Brasil.