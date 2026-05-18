Cada 18 de mayo, los argentinos celebramos el Día de la Escarapela, uno de los símbolos patrios más representativos de la identidad nacional. La insignia celeste y blanca, que se luce tradicionalmente del lado izquierdo del pecho, acompaña las principales fechas patrias y ocupa un lugar destacado durante la Semana de Mayo.

La escarapela fue creada en 1812 a pedido de Manuel Belgrano, quien solicitó al Primer Triunvirato la adopción de un distintivo común para las tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El objetivo era unificar los colores del ejército, diferenciarse de los enemigos y fortalecer el sentimiento de unidad nacional en tiempos de lucha por la independencia.

El 18 de febrero de 1812, el Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana aprobó oficialmente el uso de la escarapela nacional con los colores blanco y celeste, tonos asociados a la casa borbónica de Fernando VII, rey de España en aquel período.

Sin embargo, existen distintas versiones sobre el origen de sus colores. Una de ellas sostiene que el blanco y celeste ya habían sido utilizados durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807 por milicias criollas del Río de la Plata, mientras que otra versión indica que la escarapela fue usada por primera vez por un grupo de damas porteñas durante una visita al entonces coronel Cornelio Saavedra el 19 de mayo de 1810.

Más de un siglo después de su creación, en 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó oficialmente el 18 de mayo como Día de la Escarapela, fecha que luego fue incorporada al calendario escolar en 1951.

Además de conmemorarse en esta jornada, la escarapela suele utilizarse durante toda la Semana de Mayo, hasta el 25 de mayo, así como también en otras fechas patrias como el Día de la Bandera, el 20 de junio, y el Día de la Independencia, el 9 de julio.

La celebración invita a reflexionar sobre los valores que dieron origen a la nación argentina y sobre la vigencia de este emblema patrio que, más de dos siglos después de su creación, continúa representando unión, identidad y orgullo nacional.