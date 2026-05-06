Desde la Jefatura Departamental Victoria informaron que fueron detenidos los dos hombres que permanecían prófugos en el marco de la investigación por el ataque armado ocurrido el pasado 25 de marzo en la zona de islas del departamento Victoria, donde un hombre de 67 años resultó herido por disparos de arma de fuego.

De acuerdo a la información oficial, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró, tras diversas tareas investigativas, identificar a los tres hombres que habrían participado de la agresión, todos oriundos de la ciudad de Rosario.

Un detenido previo y dos nuevos arrestos

La investigación ya había permitido, el pasado 9 de abril, la detención de uno de los sospechosos, un hombre de 38 años, en un procedimiento realizado con colaboración de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Arroyo Seco.

Ese acusado permanece actualmente con prisión preventiva en la unidad carcelaria local mientras avanza la causa judicial.

En continuidad con las pesquisas, este martes a las 5:30 de la madrugada se concretaron nuevos allanamientos en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Rosario.

Los operativos fueron llevados adelante por efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria, con colaboración de la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE).

Como resultado de las medidas judiciales, se logró la detención de los dos prófugos restantes, hombres de 33 y 36 años, quienes quedaron a disposición de la magistratura interviniente.

La investigación continúa

El hecho investigado ocurrió en marzo en la zona de islas del departamento Victoria, cuando la víctima, un hombre de 67 años, fue atacada con disparos de arma de fuego por parte de tres individuos.