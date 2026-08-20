Un hombre fue detenido este jueves por la mañana en General Racedo, luego de una persecución policial iniciada en la zona de Aldea San Juan. El procedimiento permitió esclarecer, en principio, varios hechos delictivos registrados durante las primeras horas de la jornada y recuperar elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

La intervención comenzó cuando personal de Comisaría Crespo tomó conocimiento de daños provocados en ventanas de la Escuela Río Volga, ubicada en Aldea San Juan. Mientras los efectivos realizaban las primeras actuaciones en el establecimiento, fueron alertados sobre otro hecho ocurrido en la misma zona.

Según la información aportada a la Policía, un hombre que se movilizaba en una motocicleta habría ingresado a una propiedad y sustraído distintos elementos.

Lo persiguieron hasta Racedo

El aviso también llegó telefónicamente a la dependencia policial. Con las características aportadas, los efectivos que se encontraban en la zona iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien se desplazaba por la ruta en dirección a Racedo.

La persecución finalizó en el acceso a esa localidad, donde el hombre fue interceptado y detenido.

En su poder se encontraron un parlante portátil, una mochila con distintos elementos y un casco de motocicleta, que fueron secuestrados para incorporarlos a la investigación.

El detenido es un hombre domiciliado en General Racedo.

La moto en la que circulaba también había sido denunciada como robada

Mientras se desarrollaba el procedimiento, una mujer y su hijo se presentaron en la Comisaría Crespo para denunciar el robo de una motocicleta de su domicilio de calle Gómez Miranda.

Al aportar las características del vehículo, los investigadores establecieron que se trataba de la misma motocicleta en la que se desplazaba el hombre detenido en Racedo.

Pero la investigación sumó otro elemento. Mientras se realizaban las actuaciones correspondientes por la detención, la Policía recibió un aviso sobre la presencia de una motocicleta abandonada en calle Vera Peñaloza, a poca distancia del lugar donde había sido sustraída la moto denunciada.

Los efectivos concurrieron al lugar y constataron la presencia del rodado. Posteriormente, a partir de la recopilación de información, se estableció que se trataría de la motocicleta que inicialmente utilizaba el detenido y que sería de su propiedad.

También investigan el robo de una mochila y ropa

La propietaria del domicilio donde había sido abandonada la motocicleta manifestó además que había constatado la faltante de una mochila y prendas de vestir que se encontraban en el garaje.

Parte de esos elementos estaban en poder del detenido al momento de ser interceptado, mientras que otros fueron encontrados abandonados en el lugar de uno de los hechos registrados en Aldea San Juan.

A esto se sumó el hallazgo de una billetera con documentación perteneciente a otra persona. La Policía logró localizar al propietario, quien manifestó que trabaja en una granja ubicada en el camino a Racedo y que la billetera había sido sustraída del interior de una camioneta.

También denunciaron un intento de robo

La investigación incorporó además la denuncia de un propietario de un vehículo ubicado en una granja situada pasando el primer paso a nivel, en dirección a Racedo.

En este caso no se produjo la sustracción de elementos, aunque el propietario manifestó haber sido víctima de un intento de robo, por lo que también formalizó la denuncia durante la mañana.

De esta manera, la Policía recibió las denuncias de los distintos damnificados y avanzó en la identificación de los elementos recuperados para determinar su procedencia y vinculación con cada uno de los hechos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia

Todas las actuaciones fueron comunicadas al fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación, Martín Wasinger, quien dispuso la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.

Los elementos secuestrados durante el procedimiento serán restituidos a sus respectivos propietarios una vez cumplidas las actuaciones judiciales correspondientes.