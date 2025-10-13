Tras un amplio operativo policial realizado este domingo en la ciudad de Gualeguaychú, fue detenido Pablo Daniel Rodríguez Laurta, quien se encontraba prófugo tras secuestrar a su hijo en la provincia de Córdoba. Durante el procedimiento, el menor fue rescatado en buen estado de salud, informaron autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos.

Horas después, el ministro Néstor Roncaglia, junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el jefe departamental de Gualeguaychú, Luis Alberto Báez, ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el operativo.

Durante la exposición, explicaron que Rodríguez Laurta fue interceptado en la entrada de un hotel de la ciudad cuando intentaba organizar su cruce ilegal hacia Uruguay junto a su hijo. “Inmediatamente tras recibir la información este mediodía, nos pusimos a trabajar con el jefe de Policía, los jefes departamentales y el personal de Gualeguaychú”, señaló Roncaglia, quien destacó la coordinación y el diálogo permanente con el Ministerio de Seguridad de Córdoba, encabezado por Juan Pablo Quinteros, cuya colaboración fue determinante para el éxito del procedimiento.

Durante la detención, el sospechoso sufrió una descompensación, por lo que fue trasladado al hospital local para recibir atención médica. Posteriormente, quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la justicia. En tanto, el niño fue puesto bajo resguardo del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia (Copnaf).

Una investigación que unió dos provincias

En la conferencia, las autoridades precisaron que el caso de Rodríguez Laurta está vinculado con una investigación en curso en Córdoba, donde se investiga la desaparición de un conductor de una aplicación de viajes, identificado como Martín Palacios, cuyo vehículo fue hallado incendiado días atrás en esa provincia.

De acuerdo con los primeros datos, Rodríguez Laurta habría solicitado un viaje desde Concordia a través de una aplicación, siendo trasladado por Palacios en un Toyota Corolla. Al perder contacto con el conductor, su familia radicó la denuncia, lo que dio inicio a la búsqueda en la ciudad entrerriana.

El jueves, las autoridades cordobesas informaron el hallazgo del vehículo incendiado, y en el avance de las investigaciones se estableció que Rodríguez Laurta podría estar vinculado al homicidio de dos mujeres. Tras esos hechos, el hombre se fugó con su hijo de cinco años, lo que activó un alerta nacional.

Gracias al intercambio constante de información entre las fuerzas de seguridad de Córdoba y Entre Ríos, se logró determinar la posible ubicación del sospechoso, organizándose el operativo que culminó con su detención en Gualeguaychú y el rescate del menor, en un procedimiento que se desarrolló sin incidentes y con total coordinación interjurisdiccional.