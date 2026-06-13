El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria, bajo la coordinación de la Unidad Fiscal a cargo del Dr. Eduardo Guaita.

La causa se inició a raíz de un violento asalto cometido el 24 de enero de 2026 en la ciudad de Victoria. A partir de entonces, los investigadores llevaron adelante diversas tareas de análisis, recolección de pruebas y seguimiento que permitieron identificar a los presuntos involucrados y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

Según se informó oficialmente, sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura vigente desde el 25 de febrero. Luego de una intensa labor de inteligencia, en la jornada de este sábado personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Zona Río de la Plata logró localizarlo y detenerlo en la vía pública, en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el operativo también fue secuestrado un teléfono celular que será sometido a pericias e incorporado a la causa como elemento de interés para la investigación.

El detenido permanece alojado en dependencias de la fuerza federal y a disposición de la Justicia, mientras se coordinan las actuaciones necesarias para su traslado a Victoria, donde deberá responder ante la Unidad Fiscal interviniente.

Desde la Jefatura Departamental Victoria destacaron el trabajo conjunto realizado entre los organismos policiales y judiciales, remarcando que la detención representa un avance significativo en el esclarecimiento del hecho investigado y en la búsqueda de responsabilidades penales por el asalto ocurrido a principios de año.