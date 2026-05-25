Según se indicó oficialmente, alrededor de las 15:30 horas, la guardia policial recepcionó un llamado telefónico solicitando la presencia de efectivos en un domicilio del mencionado barrio. La denunciante, una mujer de 53 años, manifestó haber advertido la presencia de su ex pareja sentado en el patio trasero de su vivienda, pese a que sobre el hombre pesaban medidas de restricción vigentes.

Ante esta situación, una dotación policial se dirigió de inmediato al lugar, donde constató la presencia del ciudadano de 26 años en las condiciones señaladas por la mujer. En consecuencia, se procedió a su aprehensión.

Posteriormente, tomó intervención la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Clarisa Aiello, quien dispuso la instrucción de actuaciones por el delito de Desobediencia Judicial. Asimismo, ordenó el traslado del detenido y su alojamiento en la Alcaidía de Tribunales, previo cumplimiento de las diligencias de rigor.