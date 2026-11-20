Un joven de 24 años fue detenido este jueves en la zona de islas de Victoria, acusado de participar en un hecho de abigeato. El operativo se realizó alrededor de las 15, con la intervención de personal de la Jefatura Departamental Victoria, la Brigada de Abigeato y la colaboración de Prefectura Naval.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un productor ganadero, quien informó la faltante de un novillo de aproximadamente 300 kilogramos en una isla ubicada sobre el arroyo Paranacito.

A partir de esa presentación, los efectivos desplegaron un operativo en el Camino de la Costa, en la zona del Quinto Cuartel, donde interceptaron una embarcación que transportaba restos del animal faenado.

Elementos secuestrados

Con intervención de la Fiscalía en turno, se dispuso la requisa del bote. Durante el procedimiento se secuestraron cuatro bolsas con cortes cárnicos y restos del animal, una cuchilla y la embarcación con su motor.

Además, por disposición judicial, se realizó un allanamiento en una ranchada ubicada en la zona de islas. Allí se incautaron tres cartuchos calibre 22 y prendas de vestir que presentaban indicios de interés para la investigación.

El joven fue trasladado a la Jefatura Departamental Victoria, donde quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por el presunto delito de abigeato.