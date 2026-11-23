Un hombre de 24 años fue detenido este domingo por la tarde en Villaguay, luego de que la Policía encontrara 40 gramos de cocaína entre sus pertenencias. El procedimiento se concretó en inmediaciones de las calles Lavini y Federación, durante un operativo de control vehicular.

Según se informó desde la Jefatura Departamental de Policía, el episodio comenzó cuando efectivos de Comisaría Segunda intentaron detener la marcha de una motocicleta. El conductor hizo caso omiso a la indicación policial y emprendió la fuga, aunque fue interceptado poco después.

Al identificarlo, los uniformados encontraron varios envoltorios con una sustancia blanquecina, dinero en efectivo y un teléfono celular. Ante el hallazgo, convocaron a personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó un test orientativo de campo y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

La sustancia estaba compactada en forma de piedra y alcanzó un peso total de 40 gramos. De acuerdo con la estimación policial, su valor en el mercado ilegal supera los dos millones de pesos.

Secuestraron droga, dinero y un celular

Durante el procedimiento también se secuestraron dinero en moneda nacional y extranjera, además de un teléfono celular de alta gama. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la Fiscalía en turno dispuso la detención del joven, quien quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.

La causa fue iniciada por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el operativo participaron autoridades de la Jefatura Departamental, personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, de Drogas Peligrosas y efectivos de Comisaría Segunda.