Desde la Comisaría Crespo se informó que alrededor de las 19:00 de ayer, lunes 29 de diciembre, la guardia de la dependencia recibió un llamado telefónico solicitando intervención policial. La comunicación fue realizada por una mujer que, visiblemente asustada, requirió la presencia de efectivos en su domicilio, ubicado en Barrio Pancho Ramírez.

Según se indicó, la llamante manifestó que frente a su vivienda se encontraba un hombre sobre quien pesa una prohibición de acercamiento vigente hacia su persona, dictada en el marco de actuaciones por Violencia de Género.

Ante la urgencia de la situación, una dotación policial se hizo presente de inmediato en el lugar, donde constató la presencia del individuo señalado. Al verificar la situación, los efectivos confirmaron que el sujeto se encontraba en clara flagrancia de una resolución judicial emitida por el Juzgado de Paz y Familia local, plenamente vigente.

El ciudadano, de 40 años de edad, fue reducido en el lugar y, conforme a las directivas impartidas por la fiscal en turno, Dra. Melisa Saint Paul, fue trasladado en calidad de detenido a la Alcaidía de Tribunales de Paraná. Allí quedó alojado, a disposición de la Justicia, a la espera de que se resuelva su situación procesal.