Según el parte oficial, alrededor de las 21:30 horas, personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar intervino a raíz de un llamado telefónico que alertaba sobre una situación de violencia en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Marcos Paz y Coronel Suárez.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, una mujer de 36 años de edad, quien manifestó que su pareja, un hombre de 55 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol y que la habría agredido físicamente. Asimismo, la mujer denunció que el agresor la mantuvo retenida contra su voluntad dentro del domicilio, amenazándola con un arma blanca.

De acuerdo a lo informado, gracias a la intervención de familiares que dieron aviso a las autoridades, el agresor se retiró del lugar antes del arribo policial.

La situación fue puesta en conocimiento del Fiscal en turno, quien dispuso la recepción de la denuncia formal a la damnificada y ordenó la detención del individuo.

Posteriormente, personal de la Sección 911 y del área de Video Vigilancia logró localizar al sujeto, procediendo a su aprehensión. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado previo examen médico, a disposición de la Magistratura interviniente, imputado por el supuesto delito de Violencia de Género.